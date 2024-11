Israel điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật, phát ngôn viên của Thủ tướng Netanyahu bị bắt

Một cuộc điều tra có sự phối hợp của cơ quan an ninh, cảnh sát và quân đội Israel đã bắt giữ 4 nghi phạm, bao gồm người phát ngôn của Thủ tướng Israel Netanyahu là ông Eli Feldstein. Theo trang Axios, thông tin trên có thể được xem là một trong những vụ bê bối lớn nhất ở chính phủ Israel kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát.

Thẩm phán Israel ngày 3.11 cho biết vụ rò rỉ thông tin tuyệt mật có thể gây ra "thiệt hại đáng kể" cho nỗ lực giải cứu các con tin bị phong trào Hamas giam giữ ở Gaza.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu thị sát miền bắc Israel, giáp biên giới Li Băng ngày 3.11 ẢNH: THE TIMES OF ISRAEL

"Cuộc điều tra tập trung vào lo ngại về vi phạm an ninh do cung cấp thông tin mật trái phép, đã gây nguy hiểm cho nguồn tin tình báo và thông tin nhạy cảm, cũng như gây tổn hại đến những nỗ lực đạt được mục tiêu trong cuộc chiến tại Gaza", theo thông tin được thẩm phán công bố ngày 3.11.

Chi tiết vụ việc chưa được tiết lộ, song The Guardian cho hay một số hãng truyền thông Israel đề cập các nghi phạm được cho là đã làm lộ các tài liệu chiến lược của Hamas, được quân đội Israel tìm thấy tại Gaza.

Vụ rò rỉ được cho là nhằm tác động đến dư luận Israel để ủng hộ lập trường cứng rắn của ông Netanyahu về thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin với Hamas. Hiện chưa rõ ông Netanyahu có biết hay liên quan đến vụ rò rỉ hay không.

Thủ tướng Netanyahu phủ nhận bản thân hay cấp dưới liên quan vụ việc trên. "Không ai từ Văn phòng Thủ tướng Israel bị thẩm vấn hoặc bắt giữ", ông nói, cáo buộc rằng vụ rò rỉ đến từ các cơ quan khác trong chính phủ.

Tờ The Times of Israel đưa tin các điều tra viên hiện tập trung vào 4 cáo buộc: rò rỉ tài liệu tuyệt mật; cho phép một cố vấn của ông Netanyahu chưa có giấy phép an ninh tham gia cuộc họp bí mật; cẩu thả trong việc xử lý các tài liệu mật; sử dụng tài liệu để tác động đến dư luận về thỏa thuận con tin.

Một cấp dưới thân cận với ông Netanyahu đã tham gia vào các cuộc họp an ninh với nhiều nội dung nhạy cảm và nghe được những thông tin mật, dù người này chưa được xác minh lý lịch an ninh, qua đó chưa đạt yêu cầu để làm việc tại văn phòng ông Netanyahu và đã không được tuyển dụng chính thức, theo Axios.

Vụ bê bối này có thể tăng thêm sự ngờ vực và căng thẳng giữa Netanyahu với quân đội Israel và các cơ quan tình báo, vốn đã gia tăng kể từ sau những sai sót an ninh liên quan vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10.2023.