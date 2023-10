Israel đưa bộ binh, xe tăng tấn công chớp nhoáng Gaza; Liên Hiệp Quốc cảnh báo

"Cuộc đột kích có chọn mục tiêu" nói trên dường như là cuộc tấn công trên bộ quan trọng nhất vào vùng đất của người Palestine khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chuẩn bị một cuộc tấn công toàn diện nhằm loại bỏ lực lượng Hamas sau khi Hamas tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10, theo tờ The Times of Israel.



Theo IDF, cuộc đột kích mới, do Lữ đoàn bộ binh Givati và Sư đoàn thiết giáp 162 chỉ huy, là một phần trong quá trình chuẩn bị khu vực biên giới cho "giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến", ám chỉ cuộc tấn công toàn diện trên bộ mà phía Israel đã thông báo.

Điểm xung đột: Người dân ở "căn cứ địa" Hezbollah lo sợ; Ukraine đã cạn thời gian phản công?

IDF cho hay các binh sĩ Israel đã tấn công "nhiều phần tử khủng bố", cơ sở hạ tầng và các vị trí phóng tên lửa chống tăng dẫn đường, đồng thời "hoạt động để chuẩn bị cho chiến trường". IDF cho biết thêm các binh sĩ Israel đã trở lại lãnh thổ nước mình sau cuộc đột kích.

Ảnh được lấy từ đoạn phim do quân đội Israel công bố ngày 26.10 cho thấy một "cuộc đột kích có chọn mục tiêu" ở phía bắc Dải Gaza bằng xe tăng và bộ binh AFP

Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho hay chiến dịch kéo dài vài giờ và không có binh sĩ nào bị thương. "Thông qua cuộc đột kích, chúng tôi đã loại bỏ những phần tử, vô hiệu hóa các mối đe dọa, tháo dỡ chất nổ, vô hiệu hóa các cuộc phục kích để tạo điều kiện cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến cho lực lượng bộ binh", ông Hagari cho biết thêm.



Trước đó cùng ngày, IDF tuyên bố các máy bay chiến đấu Israel đã tấn công hơn 250 địa điểm thuộc Hamas ở Dải Gaza trong 24 giờ. Những địa điểm đó gồm cơ sở hạ tầng, trung tâm chỉ huy, đường hầm và bệ phóng rốc két của Hamas, theo The Time of Israel.

Phía Hamas chưa có tuyên bố mới nhất.

Israel trì hoãn tấn công trên bộ ở Gaza để Mỹ triển khai hệ thống phòng không

Liên Hiệp Quốc cảnh báo "không có nơi nào an toàn ở Gaza"

Liên Hiệp Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng "không có nơi nào an toàn" ở Gaza, trong bối cảnh Israel tăng cường các cuộc không kích để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn, theo The Times of Israel hôm nay 26.10.

"Mọi người không còn gì ngoài những lựa chọn bất khả thi. Không có nơi nào an toàn ở Gaza", điều phối viên nhân đạo Liên Hiệp Quốc tại Gaza Lynne Hastings cảnh báo.

Trước đó, Israel đã kêu gọi người dân ở phía bắc Gaza di chuyển xuống phía nam, nhưng cũng cảnh báo bất cứ nơi nào có thể tìm thấy những "phần tử khủng bố" hoặc cơ sở hạ tầng liên quan đều là mục tiêu hợp pháp.

Khói bốc lên ở phía bắc Dải Gaza ngày 26.10 trong lúc xung đột Hamas-Israel tiếp diễn AFP

Cũng theo The Times of Israel hôm nay, thành viên nội các chiến tranh Israel, Bộ trưởng Benny Gantz, nói rằng Israel cuối cùng sẽ đưa ra quyết định của riêng mình về kế hoạch chiến tranh, sau khi có thông tin Israel đã nhượng bộ trước áp lực của Mỹ để trì hoãn cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn dự kiến vào Gaza.

Theo tờ The Wall Street Journal ngày 25.10, các quan chức Mỹ cho đến nay đã thuyết phục được Israel lùi lại ngày bắt đầu chiến dịch đổ bộ vào Gaza cho đến khi hệ thống phòng không của Mỹ có thể được triển khai tại khu vực, sớm nhất là vào cuối tuần này.

Người dân Gaza tị nạn quá tải, bệnh tật bắt đầu lây lan

Ngoại trưởng Palestine nói gì về cuộc tấn công của Israel?

Ngoại trưởng Palestine Riyad al-Maliki hôm nay gọi cuộc tấn công của Israel ở Gaza là một "cuộc chiến trả thù", đồng thời kêu gọi ngừng bắn trong cuộc xung đột, theo AFP.

"Lần này cuộc chiến do Israel đang tiến hành rất khác. Lần này… là một cuộc chiến trả thù. Đầu tiên chúng ta cần chấm dứt sự gây hấn một chiều này và sau đó chúng ta cần kêu gọi ngừng bắn", ông al-Maliki nói tại The Hague (Hà Lan).

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ kêu gọi thiết lập các hành lang nhân đạo và dừng giao tranh trong xung đột Hamas-Israel để cung cấp viện trợ cần thiết khẩn cấp cho người dân Gaza, theo Reuters hôm nay trích dẫn dự thảo cuối cùng của một văn bản sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) hôm nay.

Cơ quan y tế ở Gaza do Hamas điều hành hôm nay nói rằng các cuộc không kích đáp trả của Israel đã giết chết hơn 7.000 người. Con số này đánh dấu số người thiệt mạng do chiến sự cao nhất ở Gaza kể từ năm 2005, theo AFP.



Phía Israel nói cuộc tấn công ngày 7.10 của Hamas đã khiến ít nhất 1.400 người chết và hơn 220 người bị bắt làm con tin.

Xung đột Hamas-Israel mang tai ương cho dân cư vùng biên giới Li Băng

Israel không kích miền nam Li Băng?

Truyền thông nhà nước Li Băng đưa tin Israel sáng sớm nay 26.10 đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng máy bay không người lái vào miền nam Li Băng, gần biên giới hai nước đang căng thẳng, theo AP.

Trong đó, Hãng thông tấn NNA của Li Băng đưa tin không có thương vong nhưng các cuộc không kích đã gây ra hỏa hoạn trên các cánh đồng gần thị trấn biên giới Aita al Shaab.

Lực lượng Hezbollah ở Li Băng và Israel đã giao tranh kể từ ngày 8.10, một ngày sau khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ, và giao tranh chủ yếu chỉ giới hạn ở một số thị trấn biên giới.

Hezbollah đã cảnh báo Israel về một cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza và Israel tuyên bố sẽ trả đũa nếu lực lượng được Iran hậu thuẫn này làm leo thang xung đột Hamas-Israel.