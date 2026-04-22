Thế giới

Israel giam 2 binh sĩ đập tượng Chúa ở Lebanon

Bảo Hoàng
22/04/2026 10:04 GMT+7

Quân đội Israel thông báo hai binh sĩ liên quan vụ đập phá tượng Chúa Giêsu ở Lebanon sẽ bị giam một tháng và đình chỉ nhiệm vụ.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 21.4 thông báo đã xác minh đoạn video ghi lại cảnh 2 binh sĩ quay phim cảnh đập tượng Chúa Giêsu tại ngôi làng miền nam Lebanon. IDF cho biết “hành vi của các binh sĩ hoàn toàn trái với mệnh lệnh và giá trị của IDF”, The Guardian đưa tin.

Quân đội Israel thông báo đình chỉ nhiệm vụ và giam 30 ngày đối với binh sĩ đập rơi tượng Chúa Giê su khỏi cây thánh giá và người quay phim toàn bộ sự việc trên.

Hình ảnh binh sĩ đập tượng chúa đã lan truyền trên mạng xã hội ngày 20.4, gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng Kitô giáo trên toàn cầu.

Hình ảnh được lan truyền ngày 21.4 cho thấy cảnh binh sĩ Israel đập tượng Chúa Giêsu ở Lebanon gây phẫn nộ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông “bàng hoàng và đau lòng” trước vụ việc. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã gửi lời xin lỗi đến “mọi tín đồ Kitô hữu bị tổn thương”.

Trong quá trình điều tra, IDF còn phát hiện 6 binh sĩ khác đã có mặt tại hiện trường, thế nhưng không can ngăn hay trình báo về hành vi của đồng đội.

Quân đội Israel sau đó đăng tải hình ảnh đã dựng cây thánh giá mới, nhỏ hơn nhưng được trang trí tỉ mỉ hơn. IDF cho biết các binh sĩ đã phối hợp với cộng đồng địa đương để đặt cây thánh giá mới.

Sự việc diễn ra tại làng Debel, nơi có dân cư chủ yếu theo Kitô giáo. Đây là một trong số ít ngôi làng ở miền nam Lebanon vẫn còn người dân ở lại, bất chấp xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở khu vực.

Ước tính tín đồ Kitô giáo chiếm khoảng 1/3 dân số Lebanon, tương đương khoảng 5,5 triệu người. Hàng nghìn người trong số họ đã phải rời bỏ nhà cửa ở miền nam Lebanon khi Israel phát động tấn công vào ngày 2.3. Giới chức Lebanon cho biết giao tranh đến nay đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng.

Israel thừa nhận, lên án binh sĩ phá hoại tượng Chúa ở Lebanon

Ngày 20.4, Ngoại trưởng và quân đội Israel lên án hành vi xúc phạm thánh giá do một binh sĩ Israel gây ra tại một ngôi làng ở miền nam Lebanon, nơi sinh sống của người Kitô giáo.

