Israel- Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, LHQ lưu ý tình hình nhân đạo 'thảm khốc' ở Gaza

Tổng thống Mỹ Joe Biden - trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ - khẳng định đã đàm phán thành công lệnh ngừng bắn ở Gaza, sau hơn 15 tháng đổ máu.

"Thỏa thuận được chia 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ kéo dài 6 tuần. [Thỏa thuận] bao gồm lệnh ngừng bắn hoàn toàn, việc rút lực lượng Israel khỏi tất cả các khu vực đông dân cư ở Gaza và thả một số con tin do Hamas bắt giữ, bao gồm phụ nữ, người già và những người bị thương // Đổi lại, Israel thả hàng trăm tù nhân Palestine", ông Biden cho hay.

Mỹ và Qatar cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực vào ngày 19.1.

Thỏa thuận đạt được sau nhiều tháng đàm phán liên tục giữa các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar với sự hỗ trợ của Mỹ.

Tại cuộc họp báo ở Doha, thủ tướng Qatar cho biết thỏa thuận này cho phép thả 33 con tin Israel, bao gồm tất cả phụ nữ, trẻ em và đàn ông trên 50 tuổi.

Việc Israel chấp nhận thỏa thuận sẽ chỉ trở nên chính thức cho đến khi được chính phủ và nội các an ninh nước này chấp thuận.

Một quan chức Israel cho biết cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 16.1.

Trên đường phố Tel Aviv và Khan Younis, người Israel và người Palestine đều ăn mừng tin này.

Một người dân Gaza chia sẻ: “Chúng tôi ở đây vui mừng với chiến thắng này vì người dân Palestine chỉ muốn tự do của mình. Tự do cho người dân Palestine. Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì ngoài tự do và sống độc lập không bị chiếm đóng".

Tổng thống Joe Biden phát biểu sau khi các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận theo giai đoạn về lệnh ngừng bắn ở Gaza hôm 15.1 ẢNH: REUTERS

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ưu tiên hiện nay phải là đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza: “Tình hình nhân đạo đang ở mức thảm khốc và tôi kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện cứu trợ nhân đạo nhanh chóng, không bị cản trở và an toàn cho tất cả thường dân đang gặp khó khăn".

Vào ngày 7.10.2023, các tay súng Hamas đã vượt qua hàng rào an ninh và xông vào các cộng đồng khu vực biên giới của Israel, giết chết 1.200 binh sĩ và dân thường và bắt cóc hơn 250 con tin người nước ngoài và Israel.

Để trả đũa, Israel đã tiến hành cuộc chiến trên không và trên bộ ở Gaza khiến hơn 46.000 người, theo số liệu của Bộ Y tế Palestine.

Dù đạt được đột phá trong lệnh ngừng bắn, người dân và bác sĩ cho biết các cuộc không kích của Israel đã giết chết một số người vào tối 15.1 ở Gaza, chỉ vài giờ sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.