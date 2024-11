Israel hứng chịu loạt chỉ trích

Hai bên kêu gọi cộng đồng quốc tế có biện pháp lập tức để chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có tại khu vực phía bắc Gaza do Israel phong tỏa viện trợ. Ngoại trưởng Anh David Lammy ngày 18.11 cũng chỉ trích những hạn chế của Israel đối với viện trợ nhân đạo ở Gaza và kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức cùng với việc thả tất cả các con tin. Phía Israel chưa bình luận về các thông tin trên.



Israel diệt lãnh đạo truyền thông Hezbollah, không kích mạnh Li Băng, Gaza

Cũng trong ngày 18.11, Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp kêu gọi Liên minh Châu Âu (EU) cần tiếp tục đối thoại ngoại giao với Israel. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Josep Borrell - đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU gần đây đề xuất đình chỉ đối thoại chính trị với Israel vì cho rằng Tel Aviv coi thường luật pháp quốc tế ở Dải Gaza, theo tờ The Times of Israel.

Người dân sơ tán ở phía bắc Gaza ngày 17.11 Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, Giáo hoàng Francis ngày 17.11 đề xuất cộng đồng quốc tế nên nghiên cứu xem liệu chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza có phải là hành động diệt chủng đối với người dân Palestine hay không. Đại sứ Israel tại Tòa thánh Vatican Yaron Sideman bác bỏ cáo buộc diệt chủng, đồng thời khẳng định Tel Aviv chỉ đang thực thi quyền tự vệ, chống lại Hamas và bảo vệ công dân của mình.

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho hay đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein dự định tới thủ đô Beirut (Li Băng) vào ngày 19.11 để đàm phán chấm dứt xung đột giữa nhóm Hezbollah và Israel. Tin tức về chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ Hochstein xuất hiện sau khi Israel ngày 17.11 không kích vào trung tâm Beirut, khiến ông Mohammed Afif al-Naboulsi, người phát ngôn chính của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.

Liên quan tình hình Dải Gaza, Hãng WAFA ngày 18.11 đưa tin ít nhất 50 người, phần lớn là trẻ em, đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào một tòa chung cư ở khu vực Beit Lahiya (phía bắc Gaza).