Israel loay hoay giữa xung đột căng thẳng tại Gaza

Israel quay lại Khan Younis

Quân đội Israel hôm qua tiến hành hàng loạt cuộc không kích mới tại TP.Khan Younis ở miền nam Dải Gaza sau khi phát lệnh sơ tán cư dân trước đó một ngày.

Xe tăng Israel hoạt động tại Dải Gaza AFP

AFP dẫn lời các nhân chứng cho hay nhiều cuộc không kích xảy ra trong và xung quanh thành phố, khiến 8 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Các xe tăng của quân đội được nhìn thấy tiến vào khu vực mà họ đã rút khỏi cách đó nhiều tuần. Đợt oanh tạc diễn ra sau khi phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đồng minh của Hamas phóng một loạt rốc két từ Khan Younis sang lãnh thổ Israel trong ngày 1.7, động thái cho thấy các lực lượng tại Dải Gaza vẫn còn khả năng tấn công sau gần 9 tháng xung đột.

Cách đây khoảng 2 tháng, Israel cũng ra lệnh sơ tán tại TP.Rafah gần Khan Younis trước khi mở chiến dịch trên bộ tại đó. Theo Reuters, ở một số vùng khác trên Dải Gaza, các tay súng tiếp tục tấn công lực lượng Israel tại những khu vực mà quân đội nước này đã rời đi vài tháng trước, báo hiệu khả năng chiến sự kéo dài bất chấp tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu sau chuyến thăm sư đoàn Gaza.

Tang tóc vẫn bao trùm Gaza khi Israel tiếp tục hoạt động quân sự

"Tôi đã thấy những thành tựu rất đáng kể trong chiến sự tại Rafah. Chúng ta đang tiến đến chấm dứt giai đoạn trừ khử quân đội khủng bố Hamas. Chúng ta sẽ tiếp tục tấn công tàn dư của chúng", nhà lãnh đạo nói với một nhóm quan chức quân sự.

Trước đó, ông Netanyahu nói rằng giai đoạn căng thẳng của cuộc xung đột với Hamas tại Gaza sắp kết thúc và quân đội sau đó có thể chuyển hướng sang biên giới phía bắc giáp Li Băng, nơi Israel đang đối phó lực lượng Hezbollah. Những cuộc đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin hiện bị đình trệ bất chấp nỗ lực của các nước Ả Rập và Mỹ. Cuối tuần qua, Hamas tuyên bố không có gì mới trong kế hoạch được điều chỉnh của phía Mỹ.

Rục rịch kế hoạch hậu chiến

Giữa tình hình bế tắc, tờ Financial Times vừa qua dẫn nguồn tin tiết lộ quân đội Israel đang dự tính thiết lập các vùng nhân đạo cho dân thường Palestine cư ngụ tại hai thành phố miền bắc Gaza gồm Beit Hanoun và Beit Lahia. Theo đó, lực lượng Israel vẫn duy trì vai trò an ninh nhưng sẽ dần cho phép người Palestine không liên quan Hamas tiếp quản việc quản trị dân sự. Nếu thành công, mô hình sẽ được mở rộng sang những vùng khác tại miền nam và đặt nền móng cho việc thay thế quyền quản trị của Hamas tại dải đất.

Đây được cho là một phần trong kế hoạch hậu chiến 3 lớp mà Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và giới an ninh thúc đẩy. Trong đó, liên minh quốc tế gồm Chính quyền Palestine (PA) do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu tại Bờ Tây và các nước Ả Rập ôn hòa sẽ tiếp quản quyền quản lý về ngoại giao và tài chính tại Gaza sau xung đột. Các quan chức cho hay những thành viên trong nhóm của Thủ tướng Netanyahu phản đối việc đưa PA vào kế hoạch hậu chiến.

Song, tờ The Times of Israel hôm qua dẫn lời các quan chức am tường cho biết Văn phòng Thủ tướng Israel vài tuần gần đây đã âm thầm rút lại sự phản đối nói trên. Các trợ lý hàng đầu của ông Netanyahu kết luận những nhân vật liên kết với PA là lựa chọn khả dĩ duy nhất mà Israel có nếu muốn dựa vào người Palestine địa phương để quản lý vấn đề dân sự tại Gaza sau xung đột.

Thủ tướng Netanyahu chưa bình luận về thông tin nhưng nhiều lần tuyên bố sẽ không thay thế Hamas tại Gaza bằng Fatah, đảng chính trị của Tổng thống Abbas. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng phản đối nỗ lực của những thành viên cực hữu trong chính phủ liên minh của ông về việc hạ bệ PA. Trong một cuộc họp nội các gần đây, nhà lãnh đạo cho rằng PA vẫn có lợi ích đáng kể cho Israel và sự sụp đổ của họ không nằm trong lợi ích của Tel Aviv vào thời điểm hiện tại.