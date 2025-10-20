Israel nối lại ngừng bắn, cứu trợ dưới áp lực từ ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn do ông làm trung gian vẫn còn hiệu lực. Phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cho rằng ban lãnh đạo Hamas có thể không liên quan đến các vi phạm.

Ông Trump nói: "Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ ban lãnh đạo Hamas không liên quan đến việc đó. Có thể là một số kẻ nổi loạn trong tổ chức. Dù thế nào đi nữa ... vấn đề sẽ được xử lý cứng rắn nhưng đúng mực".

Tổng thống Trump cho biết ông không rõ các cuộc không kích của Israel có chính đáng hay không, và ông sẽ tìm hiểu.

Một nguồn tin an ninh Israel cho biết viện trợ cho Gaza dự kiến sẽ được nối lại vào hôm 20.10 sau áp lực của Mỹ, cho dù Israel trước đó đã tuyên bố ngừng cung cấp để đáp trả những gì họ cho là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn "trắng trợn".

Khói bốc lên sau một cuộc không kích tại Khan Younis, phía nam Dải Gaza hôm 19.10 ẢNH: REUTERS

Lệnh ngừng bắn mới có hiệu lực từ ngày 10.10, chấm dứt hai năm chiến tranh, mặc dù chính phủ Israel và Hamas nhiều ngày qua vẫn đang cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận.

Tuy nhiên, động thái leo thang vào hôm 19.10 là thử thách nghiêm trọng nhất cho đến nay đối với thỏa thuận ngừng bắn.

Quân đội Israel cáo buộc phiến quân đã bắn súng chống tăng làm hai binh sĩ thiệt mạng ở Rafah, và Israel đã tấn công các mục tiêu của Hamas trên khắp khu vực, bao gồm các chỉ huy chiến trường, các tay súng, một đường hầm và các kho vũ khí.

Theo người dân địa phương và cơ quan y tế, các cuộc không kích đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, bao gồm ít nhất một phụ nữ và một trẻ em. Nhân chứng cho biết Ít nhất một cuộc không kích đã đánh trúng một trường học cũ, nơi trú ẩn của những người di tản ở khu vực Nuseirat.

Đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff, cùng với con rể của Tổng thống Mỹ là Jared Kushner, dự kiến sẽ đến Israel vào ngày 20.10.

Cánh vũ trang của Hamas cho biết nhóm vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, không có thông tin về vụ đụng độ ở Rafah và đã không liên lạc với các nhóm ở đó kể từ tháng 3.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance không đề cập đến các cuộc không kích của Israel khi phát biểu với các phóng viên, nhưng cho biết có khoảng 40 nhóm Hamas khác nhau và hiện chưa có cơ sở hạ tầng an ninh nào được thiết lập để xác nhận việc giải giáp vũ khí của tất cả số này.

Ông cho rằng sẽ cần có lực lượng của các nước Ả Rập vùng Vịnh triển khai tại Gaza để giữ luật pháp, trật tự, an ninh, từ đó đảm bảo giải giáp Hamas.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói ông đã ra lệnh cho quân đội đáp trả mạnh mẽ những gì ông mô tả là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Hamas.