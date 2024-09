Israel nói mở 'đường lui an toàn' cho thủ lĩnh Hamas để đổi lấy con tin

Ông Trump và bà Harris tranh luận về xung đột ở Gaza

Trong cuộc tranh luận tổng thống Mỹ ngày 11.9, Phó tổng thống Kamala Harris cam kết sẽ luôn trao cho Israel khả năng tự vệ, đặc biệt là các vấn đề liên quan mối đe dọa Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này gây ra cho Israel. Theo The Time of Israel, bà Harris cũng nhấn mạnh cần nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Gaza cũng như thúc đẩy giải pháp 2 nhà nước - nơi có thể xây dựng lại Gaza, nơi người Palestine có an ninh, quyền tự quyết và phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng.

Về phần mình, cựu Tổng thống Trump khẳng định cuộc chiến ở Gaza sẽ không bao giờ bắt đầu nếu ông là tổng thống. Cựu tổng thống nhấn mạnh nếu ông đắc cử, mọi vấn đề ở Gaza sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng. Ông Trump cũng cho rằng bà Haris ghét Israel. "Nếu bà ấy là tổng thống, tôi tin rằng Israel sẽ không còn tồn tại trong vòng 2 năm nữa", theo ông Trump.