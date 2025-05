Israel nói Qatar 'chơi trò 2 mặt' khi trung gian đàm phán, Qatar phản ứng gắt

"Đã đến lúc Qatar phải ngừng chơi trò 2 mặt với lời nói 2 chiều và quyết định xem mình đứng về phía nền văn minh hay phía lực lượng Hamas", Thủ tướng Israel Netanyahu viết ngày 3.5.

Các phương tiện quân sự của Israel hoạt động ở Gaza ngày 3.5.2025 ẢNH: REUTERS

Các quan chức Israel gần đây cho rằng Qatar đang giục Hamas không chấp nhận các điều khoản trong thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập đề xuất, đồng thời gợi ý nhóm này nên chờ đợi các điều khoản tốt hơn, theo The Times of Israel.

Phía Qatar bác bỏ những tuyên bố từ phía Thủ tướng Netanyahu và cho rằng chúng mang tính "kích động". "Nhà nước Qatar kiên quyết phản đối những tuyên bố mang tính kích động do Văn phòng Thủ tướng Israel đưa ra, những tuyên bố này không đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản nhất về trách nhiệm chính trị và đạo đức", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari đăng trên X ngày 4.5.

Ông Al-Ansari chỉ trích cách miêu tả cuộc xung đột ở Gaza như một sự bảo vệ nền văn minh, đồng thời cho rằng "những lời tường thuật sai sự thật chỉ nhằm biện minh cho tội ác chống lại thường dân".

Trong bài đăng của mình, ông Al-Ansari viết rằng Qatar đang bị chỉ trích một cách bất công. Ông cũng nhấn mạnh tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza hiện nay là do lệnh phong tỏa ngột ngạt, đồng thời cáo buộc Israel sử dụng viện trợ nhân đạo như một công cụ cưỡng ép chính trị.

Quân đội Israel thừa nhận 'sai sót chuyên môn' trong vụ sát hại nhân viên y tế Gaza

Bất chấp những nỗ lực của các nhà trung gian Ai Cập và Qatar nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn, cả Israel và Hamas đều vẫn chưa sẵn sàng nhượng bộ trước các yêu cầu cốt lõi. Israel muốn Hamas trao trả 59 con tin còn lại vẫn bị giam giữ, đồng thời nhấn mạnh nhóm này phải giải giáp và bị loại khỏi mọi vai trò quản lý Gaza trong tương lai - một điều kiện mà Hamas bác bỏ.

Trước bế tắc đàm phán, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 3.5 ban hành lệnh triệu tập tới hàng nghìn quân dự bị để hỗ trợ mở rộng cuộc tấn công vào Gaza. Thông tin trên được đưa ra sau khi nội các an ninh Israel ngày 3.5 đã phê duyệt kế hoạch mở rộng thêm chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, theo Reuters.

Theo các quan chức y tế ở Gaza, cuộc xung đột Hamas - Israel đã biến phần lớn dải đất Gaza thành đống đổ nát và khiến hơn 50.000 người Palestine thiệt mạng.