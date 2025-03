Israel oanh tạc Gaza, Mỹ tấn công Houthi

Tờ The Times of Israel đưa tin không quân và hải quân Israel tấn công các mục tiêu của Hamas và các nhóm vũ trang khác tại Dải Gaza trong đêm. Đây là đợt tấn công thứ hai liên tiếp từ khi việc đối thoại ngừng bắn đổ vỡ. Hamas nói 13 người đã thiệt mạng sau các cuộc không kích trong đêm nhưng Israel chưa bình luận. Đến sáng, quân đội Israel thúc giục người dân Gaza sơ tán khỏi "các khu vực chiến đấu nguy hiểm" ở miền bắc và miền nam dải đất để đảm bảo an toàn.

Israel không kích dữ dội ở Gaza, hơn 400 người thiệt mạng

Trả lời phỏng vấn AFP từ Cairo (Ai Cập), quan chức Taher al-Nunu của Hamas cho biết lực lượng này chưa đóng cánh cửa đàm phán bất chấp Israel khôi phục không kích. Ông al-Nunu nhấn mạnh không cần những thỏa thuận mới mà chỉ cần bắt buộc Israel thực thi thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói đã ra lệnh không kích vì Hamas từ chối các đề xuất gia hạn ngừng bắn.

Trong khi đó, quân đội Mỹ được cho là tiếp tục không kích nhiều mục tiêu tại Yemen trong đêm, gồm tại tỉnh Saada, nơi ẩn náu của các thủ lĩnh Houthi. Lực lượng này gần đây khôi phục tấn công các tàu Israel tại biển Đỏ nhằm đáp trả việc Tel Aviv đóng cửa khẩu tại Dải Gaza và nối lại chiến sự. Ngày 19.3, Houthi tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ tư trong 72 giờ bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái, nhằm vào nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ.