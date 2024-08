Israel sắp chuyển hướng tấn công

Israel nói đánh bại lữ đoàn Hamas ở Rafah

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 21.8 cho biết Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã đánh bại lữ đoàn Hamas và phá hủy 150 đường hầm tại Rafah (miền nam Gaza). Theo The Times of Israel, ông Gallant đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thị sát tới hành lang Philadelphi, khu vực chạy dọc biên giới Gaza - Ai Cập mà Israel đang muốn duy trì sự kiểm soát nhằm ngăn chặn Hamas tái xây dựng lực lượng. IDF đã kêu gọi người dân sơ tán khỏi vùng nhân đạo do Israel chỉ định ở khu vực Deir el-Balah (miền nam Gaza), đồng thời cho biết sẽ sớm hành động chống lại các "nhóm khủng bố" tại đây. Hamas chưa bình luận thông tin này.

Ở phía bắc Gaza, IDF ngày 22.8 tuyên bố tiêu diệt 50 tay súng và phá hủy kho vũ khí, đường hầm, trạm quan sát và một trung tâm chỉ huy của Hamas trong trường Salah ad-Din ở TP.Gaza. Cùng ngày, ít nhất 11 người thiệt mạng trong cuộc không kích khác của Israel vào một tòa nhà dân cư ở thị trấn Beit Lahiya, theo Reuters.

Người dân sơ tán ở Khan Younis (nam Gaza) ngày 21.8 ẢNH: REUTERS

Trong lúc truy quét Hamas, giới chức an ninh Israel gần đây tuyên bố hầu hết các mục tiêu Hamas ở Gaza đã được xử lý. Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất về mặt chiến lược là Israel đạt được tất cả mục tiêu về xung đột với Hamas và giải cứu con tin, ngay bây giờ là chuyển hướng về phía bắc". Phát biểu này được cho là khẳng định IDF gần hoàn thành mục tiêu chống lại Hamas ở Gaza và chuyển trọng tâm sang cuộc xung đột với Hezbollah dọc biên giới Israel - Li Băng.

IDF ngày 22.8 thông báo trên mạng xã hội X rằng Israel đã không kích vào nhà kho, bệ phóng tên lửa và cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah ở hơn 10 khu vực khác nhau tại miền nam Li Băng. Trong khi đó, Hezbollah ngày 22.8 nhận trách nhiệm về một vụ bắn đạn pháo vào doanh trại Biranit của Israel, chỉ vài giờ sau loạt vụ tấn công khác vào miền bắc Israel và cao nguyên Golan.

Rào cản hòa đàm

Giữa bối cảnh xung đột chưa hạ nhiệt, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21.8 có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong cuộc gọi, ông Biden nhấn mạnh tính cấp thiết của việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả các con tin, đồng thời tham gia bàn đàm phán sắp tới tại Cairo (Ai Cập) để loại bỏ mọi rào cản còn lại.

Trong khi các nhà hòa giải chật vật để thu hẹp bất đồng các bên, cho đến nay Israel và Hamas vẫn kiên quyết thực hiện các mục tiêu của mình. Văn phòng của ông Netanyahu ngày 21.8 cho biết: "Israel sẽ kiên quyết đạt được mọi mục tiêu của mình trong cuộc chiến, như nội các an ninh đã xác định, bao gồm cả việc Gaza sẽ không bao giờ còn là mối đe dọa an ninh đối với Israel nữa". Theo tuyên bố, Israel cũng không đồng ý từ bỏ yêu cầu duy trì quân đội tại hành lang Philadelphi.

Về phần mình, Hamas nhấn mạnh các yêu cầu bao gồm việc Israel chấm dứt hoạt động và rút quân hoàn toàn khỏi Gaza cũng như ký thỏa thuận trao đổi con tin Israel lấy tù nhân Palestine do Israel giam giữ.