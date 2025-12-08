Israel sẽ thảo luận với Mỹ giai đoạn 2 kế hoạch Gaza trong tháng này

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7.12 cho biết giai đoạn thứ hai của kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza đã gần kề, nhưng ông cảnh báo một số vấn đề then chốt vẫn cần được giải quyết.

Ông Netanyah cho biết: "Tôi sẽ thảo luận những vấn đề này với Tổng thống Trump khi gặp ông ấy vào cuối tháng này".

Bình luận của ông Netanyahu được đưa ra khi ông phát biểu cùng với Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Jerusalem.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là phải đảm bảo rằng Hamas tuân thủ không chỉ lệnh ngừng bắn mà còn cả cam kết của họ, việc họ đã cam kết giải trừ vũ khí và phi quân sự hóa Gaza... Chúng ta sắp hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Chúng ta gần như đã hoàn thành, nhưng phải đảm bảo rằng chúng ta đạt được kết quả tương tự trong giai đoạn thứ hai, và đó là điều tôi mong đợi được thảo luận với Tổng thống Trump", ông Netanyah cho hay.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 7.12 ẢNH: REUTERS

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas đang bước vào tháng thứ hai, dù cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích mà nước này cho là để ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng của các tay súng.

Bộ Y tế Gaza cho biết 373 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. Ba binh sĩ Israel đã thiệt mạng vì các tay súng.

Israel vẫn kiểm soát 53% Gaza trong giai đoạn đầu tiên của kế hoạch do Tổng thống Trump đề xuất, liên quan đến việc phóng thích các con tin bị các tay súng ở Gaza giam giữ và người Palestine bị Israel giam giữ.

Theo kế hoạch, Israel sẽ rút quân xa hơn trong giai đoạn thứ hai khi một cơ quan chuyển tiếp được thành lập ở Gaza và một lực lượng an ninh đa quốc gia được triển khai, Hamas bị giải trừ vũ khí và tái thiết bắt đầu.