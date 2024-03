Israel sơ tán dân Palestine đến 'đảo nhân đạo', rộ tin Mỹ ủng hộ chiến dịch Rafah

Khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn tại thành phố Rafah, nơi được cho là thành trì cuối cùng của lực lượng Hamas tại miền nam Dải Gaza với khoảng 4 tiểu đoàn, theo tờ The Times of Israel. Israel đang có kế hoạch mở chiến dịch trên bộ vào đây nhằm tiêu diệt Hamas. Nhiều đồng minh của Israel lẫn các tổ chức nhân đạo quốc tế đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch của quốc gia Do Thái.

Một chiếc xe bị phá hủy sau cuộc oanh tạc của Israel tại Rafah ngày 13.3 AFP

Trong cuộc họp báo ngày 13.3, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari cho biết: "Chúng tôi cần đảm bảo rằng 1,4 triệu người hoặc ít nhất là phần lớn trong số đó sẽ đi đến các 'đảo nhân đạo' mà chúng tôi sẽ tạo ra cùng cộng đồng quốc tế".

Ông Hagari nói rằng các "đảo nhân đạo" này có nhà ở tạm thời, thực phẩm, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho dân thường. Vị chuẩn đô đốc không nói rõ khi nào đợt sơ tán diễn ra cũng như thời điểm cuộc tấn công bắt đầu. Tuy nhiên, kế hoạch sẽ phù hợp với hoạt động của quân đội và có sự phối hợp với Ai Cập, nước láng giềng đã luôn giữ quan điểm không muốn xảy ra việc lượng lớn người Palestine tràn sang biên giới.

Israel xác minh thông tin thủ lĩnh số 2 của Hamas đã bị tiêu diệt

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant gợi ý chiến dịch tấn công tại Rafah có thể sớm diễn ra. "Không có nơi nào an toàn ở Gaza cho những kẻ khủng bố… Những người nghĩ rằng chúng tôi đang trì hoãn sẽ sớm thấy rằng chúng tôi sẽ tóm được tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ đưa ra công lý bất kỳ ai có liên quan vào ngày 7.10 - chúng tôi sẽ loại bỏ họ hoặc đưa họ ra xét xử ở Israel. Không có nơi nào an toàn, không phải ở đây, không phải bên ngoài Gaza, không phải bất cứ nơi nào trên khắp Trung Đông", ông Gallant nói, nhắc đến ngày Israel bị Hamas tấn công hồi năm ngoái.

Cùng ngày, tờ Politico dẫn lời 4 quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã bắn tín hiệu đến các đối tác Israel rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ ủng hộ một chiến dịch hạn chế tại Rafah, ưu tiên các mục tiêu giá trị cao của Hamas hơn là một chiến dịch quy mô lớn. Israel và Mỹ chưa lập tức bình luận về thông tin này.