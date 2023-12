Israel tấn công Hamas tới tấp, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Mỹ?

DaviIDF hôm nay 3.12 tuyên bố những cuộc tấn công trong đêm của lực lượng không quân Israel đã nhắm vào các đường hầm, trung tâm chỉ huy, kho đạn dược và những địa điểm khác có liên quan Hamas ở Gaza, theo tờ The Times of Israel.

IDF còn tuyên bố một máy bay không người lái do binh sĩ trên mặt đất điều khiển đã phá hủy một khu hoạt động của Hamas. Cũng theo IDF, hải quân Israel đã pháo kích các mục tiêu có liên hệ với Hamas, trong đó có cơ sở hạ tầng quân sự, những tàu liên kết với lực lượng hải quân Hamas và các kho vũ khí.

Binh sĩ Israel hoạt động tại Dải Gaza, trong bức ảnh được công bố vào ngày 3.12 IDF

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas đối với tuyên bố trên của IDF. Trước đó, cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn Al Qassem, ngày 2.12 đưa ra tuyên bố rằng họ đã tấn công Tel Aviv bằng một loạt tên lửa để đáp trả cuộc chiến đang diễn ra của Israel ở Gaza, theo Reuters.

Israel đang đáp ứng yêu cầu của Mỹ?

IDF còn tuyên bố đang tiếp tục sử dụng bản đồ sơ tán người Palestine ở Gaza để họ tránh các khu vực đang có chiến sự. Phát ngôn viên IDF Avichay Adraee viết trên mạng xã hội X rằng người Palestine ở một số khu vực trong thành phố Khan Younis thuộc miền nam Gaza nên di chuyển đến các khu vực an toàn được chỉ định, theo The Times of Israel.

Bản đồ nói trên chia Dải Gaza thành hàng trăm khu vực nhỏ và quân đội Israel đã kêu gọi người Palestine chú ý đến số được đánh dấu cho khu vực của họ và theo dõi những cập nhật trong tương lai của IDF.

Ngoài ra, The Times of Israel hôm nay dẫn lời một quan chức Israel khẳng định Israel đã thiết lập một cơ chế giảm xung đột để giúp các nhân viên nhân quyền và dân thường ở Gaza không bị mắc kẹt trong các làn đạn từ cuộc chiến của IDF nhắm vào Hamas.

Cư dân tại một khu ở thành phố Khan Younis thuộc miền nam Dải Gaza ngày 2.12 mang theo một số đồ đạc khi rời khỏi nhà sau cuộc tấn công của Israel AFP

"Chúng tôi đang hợp tác rất chặt chẽ với Đại sứ Mỹ David Satterfield và nhóm của ông ấy, cũng như Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi đã thiết lập một cơ chế giảm xung đột", vị quan chức Israel nói với The Times of Israel.



Ông Satterfield, đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Joe Biden về tình hình nhân đạo ở Gaza, trong đầu tháng này nói rằng Israel đã đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc tạo ra một "cơ chế giảm xung đột" để đảm bảo rằng các nhân viên nhân đạo được bảo vệ trong lúc các cuộc tấn công của IDF đang diễn ra ở Gaza.

Giải thích ý tưởng về cơ chế giảm xung đột, một quan chức Mỹ nói với The Times of Israel trong đầu tháng này rằng một sĩ quan IDF sẽ được giao nhiệm vụ điều phối giữa các tổ chức nhân đạo và binh sĩ trên thực địa để binh sĩ trên thực địa không nhắm mục tiêu vào các khu vực nơi nhân viên cứu trợ đang hoạt động.

WHO: Dịch bệnh có thể giết nhiều người hơn bom đạn ở Gaza

Trong khi đó, Cơ quan Nội vụ Gaza do Hamas dẫn đầu hôm nay nói rằng có 7 người Palestine đã thiệt mạng và một số người khác bị thương trong cuộc đột kích của Israel vào một ngôi nhà ở phía đông thành phố Rafah ở miền nam Gaza, theo Reuters.

Trước đó, Cơ quan Y tế Gaza nói rằng hơn 15.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ xung đột Hamas-Israel bùng nổ ngày 7.10, với ít nhất 193 người Palestine đã thiệt mạng ngay khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas kéo dài 7 ngày hết hạn vào ngày 1.12.

Israel đã thề sẽ tiêu diệt Hamas sau khi các tay súng Hamas tiến hành cuộc tấn công bất ngờ vào miền nam Israel vào sáng sớm 7.10. Phía Israel nói rằng trong cuộc tấn công đó, các tay súng Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt hơn 240 người đến Gaza làm con tin.