Israel thả tù nhân Palestine, đe đọa ra tay nếu con tin bị tổn hại

Hỗn loạn xảy ra khi Hamas bàn giao con tin người Israel Arbel Yehoud cho Hội chữ thập đỏ hôm 30.1. Người phụ nữ bước đi trong sợ hãi khi đám đông vây quanh cô.

Israel đã trì hoãn việc thả 110 tù nhân Palestine theo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để thể hiện phản ứng về đám đông này.

Tuy nhiên, văn phòng thủ tướng cho biết việc trao trả vẫn được tiến hành sau khi các nhà hòa giải cam kết đảm bảo việc đưa con tin đi lại an toàn trong những đợt trao trả trong tương lai.

Một con tin Israel bị Hamas bắt cóc từ cùng khu định cư với Yehoud, ông Gadi Moses (80 tuổi), cũng được trả tự do, cùng với 5 công dân Thái Lan đang làm việc tại các trang trại của Israel khi các tay súng Hamas tràn vào miền nam Israel tháng 10.2023.

Con tin người Đức gốc Israel Arbel Yehoud đoàn tụ với gia đình sau khi được thả khỏi Gaza hôm 30.1 ẢNH: REUTERS

Ngoài ra còn người lính Israel Agam Berger, người đầu tiên được dẫn đi giữa những tòa nhà đổ nát ở Jabalia, phía bắc Gaza.

Lực lượng Hamas đã có màn biểu dương lực lượng tại các đợt thả con tin hôm 30.1, một lời nhắc nhở rằng lực lượng này vẫn hiện diện mạnh mẽ ở Gaza sau hơn 15 tháng bị quân đội tiên tiến nhất Trung Đông bắn phá dữ dội.

Cô Yehoud được bàn giao tại địa điểm ngôi nhà bị đánh bom của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, người đã bị Israel ám sát.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đe dọa tử hình bất cứ ai làm tổn thương con tin và kêu gọi các nhà hòa giải đảm bảo tình trạng chen lấn sẽ không lặp lại.

Cuối ngày 30.1, những chiếc xe buýt đã đến thành phố Ramallah ở Bờ Tây chở một số tù nhân Palestine dự kiến sẽ được trả tự do như một phần của thỏa thuận theo từng giai đoạn.

Các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 14 người Palestine bị thương do hỏa lực của Israel, một số bị trúng đạn thật và đạn cao su, những người khác do hít phải khí gas, khi họ tập trung tại lối vào Ramallah để chào đón những người bị giam giữ được trả tự do.

Ở Israel, đó là ngày kỷ niệm tại nơi được gọi là Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, nơi mọi người theo dõi trên màn hình khổng lồ.

Một số người đã reo hò khi đặc phái viên Trung Đông của Mỹ Steve Witkoff đến tham gia, và tỏ lòng biết ơn vì vai trò của ông trong việc đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn.

Theo thống kê của Israel, hơn 250 con tin đã bị bắt cóc trong cuộc tấn công của Hamas ở Israel và hơn 1.200 người thiệt mạng.

Cuộc tấn công của Israel đã giết chết hơn 47.000 người Palestine ở Gaza, khiến người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc men, nhiên liệu và thực phẩm nghiêm trọng.