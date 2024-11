Israel thỏa thuận mua hàng chục tiêm kích F-15IA từ viện trợ quân sự của Mỹ

Một chiếc F-15IA của phi đoàn 69 Không quân Israel cất cánh tại Căn cứ Hatzerim ở Israel để tập kích thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tại Beirut (Li Băng) hôm 27.9 ẢNH: IDF

Tờ The Times of Israel ngày 7.11 đưa tin Bộ Quốc phòng Israel vừa ký thỏa thuận mua một phi đội tiêm kích đa nhiệm F-15IA, biến thể của mẫu F-15EX do Boeing sản xuất riêng cho Israel.

Trong thỏa thuận trị giá 5,2 tỉ USD có 25 chiếc F-15IA với lựa chọn mua thêm 25 chiếc nữa. Các tiêm kích có nguồn tài chính từ viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Israel.

Theo thỏa thuận, các tiêm kích sẽ được cung cấp theo đợt, với mỗi đợt gồm 4-6 chiếc/năm, bắt đầu từ năm 2031.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết các tiêm kích mới sẽ được "trang bị hệ thống vũ khí tiên tiến, bao gồm tích hợp công nghệ tiên tiến của Israel".

"Máy bay được nâng cấp sẽ có khả năng hoạt động tầm xa được cải thiện, khả năng tải trọng được tăng cường và hiệu suất được cải thiện trong nhiều tình huống tác chiến khác nhau. Những lợi thế này sẽ giúp Không quân Israel duy trì ưu thế chiến lược trong việc giải quyết các thách thức hiện tại và tương lai ở Trung Đông", Bộ Quốc phòng Israel cho biết.

Tổng Vụ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Eyal Zamir cho biết kể từ khi bắt đầu chiến sự, Israel đã thỏa thuận mua sắm trị giá gần 40 tỉ USD.

"Trong khi tập trung vào các nhu cầu trước mắt về vũ khí và đạn dược hiện đại ở mức độ chưa từng thấy, chúng tôi đồng thời đầu cho năng lực chiến lược dài hạn. Phi đoàn F-15, cùng với phi đoàn F-35 mua trong năm nay, thể hiện sự củng cố lịch sử về năng lực không quân và tầm bay chiến lược, năng lực thể hiện tầm quan trọng lớn trong cuộc chiến hiện tại", theo ông Zamir.