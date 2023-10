Israel thu hẹp chiến dịch trên bộ ở Gaza sau khi tham vấn Mỹ?

Tờ báo cho biết các kế hoạch ban đầu đã khiến các quan chức Mỹ quan ngại. Trước đó, Washington cũng cho rằng Israel chưa vạch ra được các mục tiêu quân sự có thể đạt được, đồng thời cho rằng Israel vẫn chưa chuẩn bị cho một chiến dịch trên bộ toàn diện.

Tuy nhiên, một nguồn tin chính phủ Mỹ giấu tên nói rằng sau khi thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và các quan chức khác, Israel đã cải thiện và hoàn thiện kế hoạch cho cuộc tấn công.

Báo cáo cho biết các hoạt động của Israel tại Gaza cho đến nay vẫn "nhỏ và hẹp hơn" so với kế hoạch ban đầu. Nhiều quan chức và cựu chỉ huy Mỹ nói với The New York Times rằng Israel dường như đang triển khai một chiến dịch theo từng giai đoạn, tung các đơn vị trinh sát thăm dò các vị trí của Hamas để tìm những điểm yếu của họ.

Tuy nhiên, theo bài báo, quá trình ra quyết định của Israel cũng bị ảnh hưởng bởi các cuộc thảo luận liên quan đến các con tin bị Hamas bắt giữ, cũng như sự rạn nứt trong giới lãnh đạo nước này về cách thức, thời điểm và thậm chí là liệu có nên bắt đầu chiến dịch hay không.

Bình luận về diễn biến của xung đột, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, hôm 29.10 cho biết quân đội nước này đã mở rộng nhiệm vụ tiến vào lãnh thổ của người Palestine trong đêm.

Ông nói lực lượng Israel “đang xúc tiến qua các giai đoạn của cuộc chiến theo đúng kế hoạch”, và đang "dần mở rộng hoạt động trên bộ và quy mô lực lượng" trong khu vực.

Đầu tháng này, một số cơ quan truyền thông đưa tin Mỹ đang gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên các kế hoạch của Israel. Một số cơ quan truyền thông cho biết Mỹ cũng muốn Israel trì hoãn cuộc tấn công để có thêm thời gian đảm bảo hơn 200 con tin được giải thoát.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ quan điểm cho rằng Washington đang gây áp lực buộc Israel phải hoãn chiến dịch trên bộ, đồng thời nói rằng “người Israel có thể tự đưa ra quyết định”.