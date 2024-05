Israel thúc ép người dân ra khỏi Rafah để tấn công

Khói bốc lên ở thành phố Rafah hôm 11.5 khi Israel kêu gọi người Palestine sơ tán đến nơi mà họ gọi là khu vực nhân đạo mở rộng ở Al-Mawasi.

Đó là một dấu hiệu nữa cho thấy quân đội Israel đang thúc đẩy kế hoạch tấn công trên bộ vào thành phố miền nam Gaza, bất chấp áp lực nặng nề từ Mỹ và cảnh báo của người dân và các nhóm nhân đạo.

Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X, một phát ngôn viên của quân đội Israel đã kêu gọi người dân và những người phải di dời ở 12 khu vực lân cận trong khu vực cần đến ngay những nơi trú ẩn ở phía tây thành phố Gaza.

Cư dân Gaza Nidal cho biết dù có cảnh báo đó, ông không thể sơ tán.

Ông cho biết mình không có lều vì đã được phân phát hết ngày hôm trước đó, và ông cũng không có tiền để mua phương tiện di chuyển đồ đạc của mình.

Những cuộc sơ tán này diễn ra sau các cuộc tấn công bằng máy bay phản lực Israel trong đêm qua khu vực này.

Người dân mang theo đồ đạc rời khỏi thành phố Rafah Reuters

Quân đội Israel cho biết đang tiếp tục hoạt động tác chiến chính xác chống lại các tay súng Hamas ở phía đông Rafah và ở khu vực cửa khẩu Rafah thuộc phía Gaza .

Hôm 10.5, xe tăng Israel đã chiếm được con đường chính phân chia khu vực phía đông và phía tây của Rafah, và trên thực tế đã bao vây phía đông trong một cuộc tấn công đã khiến Washington phải tạm dừng chuyển một phần viện trợ quân sự cho đồng minh của mình.

Các lệnh sơ tán mới nhất được đưa ra vài giờ sau khi các cuộc đàm phán ngừng bắn qua trung gian quốc tế dường như đã bế tắc. Hamas nói rằng việc Israel từ chối đề nghị ngừng bắn đã đưa mọi việc quay lại từ đầu.

Israel nói muốn đạt được một thỏa thuận theo đó các con tin sẽ được thả để đổi lấy việc trả tự do cho các tù nhân Palestine do Israel giam giữ, nhưng nước này chưa sẵn sàng chấm dứt cuộc tấn công quân sự đã được châm ngòi sau cuộc tấn công do Hamas tiến hành vào miền nam Israel hôm 7.10.2023

Theo thống kê của Israel, 1.200 người đã thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin trong vụ tấn công.

Theo Bộ Y tế Gaza, hoạt động quân sự của Israel tại Gaza, nhằm mục đích loại bỏ Hamas, đã giết chết gần 35.000 người Palestine.