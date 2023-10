Israel tiếp tục bắn phá Gaza, Ai Cập chủ trì hội nghị hòa bình

Hamas thả 2 con tin đầu tiên

Lực lượng Hamas ngày 20.10 đã trả tự do cho 2 công dân Mỹ là bà Judith Raanan và con gái Natalie. Hai mẹ con này nằm trong số những người mà Hamas bắt cóc từ Israel ngày 7.10. Một người phát ngôn của cánh quân sự Hamas cho biết việc thả con tin "vì lý do nhân đạo" diễn ra sau nỗ lực đàm phán do Qatar làm trung gian, theo Reuters.

Diễn biến mới làm nổi bật ảnh hưởng ở Doha đối với Hamas, lực lượng mà Mỹ xem là tổ chức khủng bố. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ca ngợi vai trò quan trọng của Qatar trong nỗ lực giải cứu con tin, cũng như bày tỏ tin tưởng rằng sẽ có thêm nhiều người được trả tự do.