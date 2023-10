Israel tuyên bố sẽ “xóa sổ” Hamas

Tờ The New York Times ngày 12.10 dẫn lời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tiếp tục tấn công Hamas và nhấn mạnh sẽ "nghiền nát, xóa sổ" lực lượng này. Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo với sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cùng chính trị gia đối lập là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz. Ông Gantz đã tham gia "nội các chiến tranh" do Israel thành lập hôm 11.10, sau khi Hamas bất ngờ tấn công vào ngày 7.10 dẫn đến xung đột bùng nổ.



Tập kích lực lượng Nukhba

Lực lượng Không quân Israel (IAF) ngày 12.10 cho biết đã tấn công Dải Gaza khiến chỉ huy cấp cao Lữ đoàn Rafah của Hamas là ông Muhammed Abu Shamala thiệt mạng. Viết trên mạng xã hội X, IAF cho biết nơi ở của ông Shamala bị tập kích trong đêm còn là nơi cất giữ những vũ khí hải quân dự định dùng trong tấn công Israel. Cuộc không kích chủ yếu tập trung vào lực lượng tinh nhuệ Nukhba của Hamas mà Israel cáo buộc xâm nhập hôm 7.10. IAF xác nhận đã tiến hành "làn sóng tập kích" nhằm vào Nukhba, lực lượng gồm những thành viên được các đặc vụ cấp cao Hamas tuyển chọn. Israel cáo buộc Nukhba chuyên phục kích, đột kích, xâm nhập qua các đường hầm vào Israel, cũng như bắn tỉa, phóng rốc két và tên lửa chống tăng.

Quân đội Israel cho biết vẫn duy trì hàng rào với Dải Gaza, tuyên bố sẽ bắn hạ những người đến gần và "đang chuẩn bị" tấn công trên bộ, theo Reuters. Bên cạnh đó, phía Israel cho biết các tay súng Palestine vẫn tìm cách xâm nhập Israel bằng đường biển. Theo trang tin Firstpost, nhiều hãng truyền thông Do Thái ngày 12.10 đưa tin số người thiệt mạng bên phía Israel đã tăng lên khoảng 1.300 trong cuộc xung đột, trong đó có ít nhất 220 binh sĩ. Ngoài ra còn có khoảng 3.300 người bị thương, trong đó có 28 người nguy kịch và 350 người bị thương nặng.

Pháo tự hành của Israel khai hỏa gần biên giới với Dải Gaza hôm 12.10 AFP

Về phía Dải Gaza, Bộ Y tế Palestine cho biết Israel không kích trong những ngày qua khiến 1.203 người thiệt mạng và 5.769 người bị thương. Thứ trưởng Y tế Palestine Yousef Abu Al-Rish cho hay Dải Gaza đang trong thảm họa nhân đạo khi hơn 600.000 người dân và tất cả các bệnh viện thiếu nước.

Bộ trưởng Năng lượng Israel Israel Katz tuyên bố nước này sẽ chặn nhu yếu phẩm và viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza nếu Hamas không thả ít nhất 97 con tin đang bị giam giữ sau cuộc tấn công hôm 7.10. Trong khi đó, Đài CNN dẫn lời quan chức cấp cao Hamas Izzat al-Risheq cho rằng vẫn còn sớm để trao đổi con tin vì Israel tiếp tục không kích.

Nỗ lực các bên

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12.10 đến Tel Aviv để gặp Thủ tướng Netanyahu, trước khi đến Bờ Tây gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, theo AFP. Trước đó, ông Blinken cho biết Washington đang tìm cách mở hành lang nhân đạo để người dân rời khỏi Dải Gaza qua đường Ai Cập. Trong một diễn biến khác, Brazil hiện giữ chức chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ kêu gọi tổ chức cuộc họp trong hôm nay (13.10) để thảo luận về xung đột Hamas - Israel. Trong cuộc họp HĐBA trước đó hôm 8.10, các thành viên chia rẽ về các chính sách liên quan Israel và Palestine.

Diễn biến xung đột Hamas - Israel đến ngày 12.10 Tổng hợp





Tại cuộc họp khẩn ở Cairo (Ai Cập) hôm 11.10, ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Ả Rập kêu gọi Israel tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình và quay lại đàm phán về giải pháp 2 nhà nước, nhằm mang lại một nhà nước khả thi cho Palestine.

Các thành viên nhấn mạnh "tầm quan trọng của việc khôi phục tiến trình hòa bình và bắt đầu đàm phán nghiêm túc giữa Tổ chức Giải phóng Palestine và Israel". Theo họ, điều này giúp xuống thang căng thẳng, đồng thời cũng chỉ ra rằng việc từ chối đàm phán đã dẫn đến sự sụp đổ trong mối quan hệ giữa Israel và Hamas. Trong một nỗ lực hòa giải khác, Reuters đưa tin Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết nước này sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi mở các hành lang nhân đạo ngay lập tức và vô điều kiện ở Trung Đông.