Israel vừa đánh vừa đàm

Bên cạnh đó, thông cáo của văn phòng ông Netanyahu cho biết phía Israel vẫn đàm phán nhằm "tiếp tục nỗ lực đảm bảo việc trở về của các con tin dựa trên đề xuất của Qatar mà Israel đã đồng ý".

Xe tăng của Israel tại Dải Gaza hôm 6.7 Ảnh: Reuters

Hamas phản hồi đề xuất thỏa thuận ngừng bắn trong "tinh thần tích cực", nhưng một nhân vật cấp cao của lực lượng này sau đó bày tỏ lo ngại về viện trợ nhân đạo, việc qua lại cửa khẩu Rafah và sự minh bạch đối với lịch trình rút quân của Israel. Dự kiến tình hình Gaza sẽ được Thủ tướng Netanyahu đề cập khi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington D.C vào ngày 7.7.

Trong một diễn biến liên quan, tờ The Times of Israel ngày 6.7 dẫn lời giới chức Israel cho hay nội các an ninh nước này vừa thông qua kế hoạch cho phép thêm viện trợ tại phía bắc Gaza, thông qua các tổ chức viện trợ quốc tế.

Về tình hình xung đột, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 6.7 cho hay đã tấn công "hơn 130 mục tiêu khủng bố" khắp Gaza trong vòng 24 giờ trước đó, gồm các trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, bệ phóng rốc két và nơi trú ẩn của các tay súng.

Cùng ngày, IDF cho biết đã chặn một tên lửa phóng từ Yemen, trong khi còi báo động không kích vang lên tại nhiều nơi trên cả nước. Reuters sau đó dẫn lời một phát ngôn viên của Houthi ở Yemen cho hay lực lượng này đã phóng một tên lửa đạn đạo vào khu vực Jaffa của Israel.