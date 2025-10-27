Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
ISUZU Việt Nam - 30 năm sánh bước cùng sự phát triển của Việt Nam

27/10/2025 18:15 GMT+7

ISUZU Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập tại TP.HCM, đánh dấu hành trình ba thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

ISUZU Việt Nam - 30 năm sánh bước cùng sự phát triển của việt nam - Ảnh 1.

Trải qua 3 thập kỷ vươn xa cùng Việt Nam, ISUZU đã cung cấp các phương tiện vận chuyển bền bỉ và đáng tin cậy cho hàng triệu người tiêu dùng Việt

 Từ năm 1995, ISUZU Việt Nam không ngừng mở rộng sản xuất, phát triển mạng lưới 29 đại lý toàn quốc, cung cấp hơn 129.000 xe ra thị trường. Với dải sản phẩm đa dạng từ xe tải nhẹ, trung, nặng đến bán tải D-max và SUV mu-X, ISUZU khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xe thương mại tại Việt Nam.

Bên cạnh kinh doanh, doanh nghiệp còn chú trọng đóng góp xã hội và phát triển bền vững. ISUZU đã đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng ngân sách TP.HCM năm 2024, tạo gần 1.800 việc làm và thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện như "ISUZU - Trái tim và Nụ cười", huấn luyện lái xe an toàn và Hội thi Kỹ năng Lái xe.

Bước vào giai đoạn mới, ISUZU hướng đến trở thành "nhà cung cấp giải pháp vận chuyển toàn diện", tập trung vào dịch vụ hậu mãi, phụ tùng chất lượng, đào tạo kỹ thuật và mở rộng hệ thống bảo dưỡng tiêu chuẩn toàn cầu.

Theo đại diện Tập đoàn ISUZU Nhật Bản, kế hoạch trung hạn "ISUZU Transformation" sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới, trung hòa carbon và phát triển công nghệ bền vững, trong đó Việt Nam là thị trường trọng điểm. Các đối tác như ITOCHU cam kết đồng hành phát triển xe thân thiện môi trường, đóng góp vào hệ thống logistics xanh của Việt Nam.

