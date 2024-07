Ít nhất 229 người chết trong vụ lở đất ở Ethiopia

Thảm họa xảy ra tại vùng núi Gofa Zone, miền nam Ethiopia. Hầu hết nạn nhân là những nhân viên cứu hộ, đã bị chôn vùi trong một trận lở đất vào sáng 22.7 khi họ đang tìm kiếm những người sống sót sau một trận lở đất khác trước đó một ngày.

Giới chức địa phương lưu ý số người chết có thể tăng khi cơ quan chức năng thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn với sự hỗ trợ của người dân. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy người dân dùng xẻng và tay không đào bới đất, hy vọng tìm được thi thể và người sống sót. Trong số nạn nhân có những người là lãnh đạo địa phương, giáo viên, chuyên gia lĩnh vực y tế và nông nghiệp.

Người dân tại hiện trường vụ lở đất ở Ethiopia ngày 22.7 AFP

Đây là thảm họa lở đất chết chóc nhất từng được ghi nhận tại Ethiopia, theo The Guardian. Ông Moussa Faki Mahamat, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi, đã gửi lời chia buồn đến gia đình những nạn nhân. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus cũng gửi lời chia buồn và cho biết một nhóm nhân viên WHO đang được triển khai đến Ethiopia để hỗ trợ nhu cầu y tế.

Ethiopia và các quốc gia Đông Phi khác ngày càng dễ bị tổn thương trước khủng hoảng khí hậu, khi thời điểm bắt đầu và kết thúc của mùa mưa và mùa khô thay đổi. Hồi tháng 11.2023, mưa lớn bất thường ở miền nam và miền đông Ethiopia đã khiến hàng chục người thiệt mạng. Năm 2016, 41 người thiệt mạng trong một vụ lở đất sau trận mưa lớn ở Wolaita, một khu vực khác ở miền nam Ethiopia.

Vụ lở đất chết chóc nhất tại châu Phi là ở Sierra Leone vào năm 2017, khi hơn 1.100 người thiệt mạng.