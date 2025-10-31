IVF Phương Châu Sài Gòn: Dấu ấn Việt tại hội nghị IVF lớn bậc nhất toàn cầu

IVF Phương Châu Sài Gòn - Trực thuộc Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM) đã và đang khẳng định vị thế tiên phong khi ứng dụng thành công AI và các công nghệ hiện đại, tạo ra bước đột phá trong điều trị hiếm muộn, mang đến niềm hy vọng vững chắc hơn cho hàng ngàn cặp vợ chồng.

Mới đây, tại ASRM 2025 – hội nghị lớn bậc nhất thế giới về Hỗ trợ sinh sản, diễn ra tại San Antonio, Texas (Hoa Kỳ), đội ngũ Lab IVF Phương Châu Sài Gòn đã vinh dự góp mặt với báo cáo khoa học quốc tế về chủ đề: "Tương quan giữa Kết quả đánh giá phôi bằng trí tuệ nhân tạo và tỷ lệ phôi bình thường Bộ nhiễm sắc thể (Euploidy)".

Sức mạnh của dữ liệu lớn trong cuộc chiến chống lại vô sinh

Kỷ nguyên số đã mở ra một thực tế không thể phủ nhận: AI có khả năng xử lý và phân tích các tập dữ liệu khổng lồ (big data) với tốc độ và độ chính xác vượt xa khả năng của con người. Trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản, nơi mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả một hành trình dài, việc tận dụng sức mạnh này mang một ý nghĩa vô cùng to lớn.

Tại IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam, hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse tích hợp AI cho phép theo dõi sự phát triển của phôi liên tục 24/7 mà không cần đưa ra khỏi môi trường tủ cấy. AI sẽ tự động phân tích hàng ngàn bức ảnh trong suốt quá trình phân bào của phôi, từ đó chấm điểm và xếp hạng tiềm năng của từng phôi một cách khách quan dựa trên dữ liệu đã được học. Quá trình này giúp loại bỏ yếu tố cảm tính, cung cấp cho các chuyên gia phôi học một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ để đưa ra quyết định lựa chọn phôi có khả năng làm tổ cao nhất.

Hệ thống tủ nuôi cấy Timelapse tích hợp AI được đầu tư tại phòng LAB của IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam

Với định hướng không ngừng học hỏi và hội nhập cùng nền y học sinh sản quốc tế, IVF Phương Châu Sài Gòn tiếp tục ghi dấu ấn tại ASRM 2025 - hội nghị lớn bậc nhất thế giới về Hỗ trợ Sinh sản, diễn ra tại San Antonio, Texas (Hoa Kỳ).

Tại đây, đội ngũ Lab IVF Phương Châu Sài Gòn đã vinh dự được lựa chọn trình bày báo cáo khoa học quốc tế với đề tài "Tương quan giữa Kết quả đánh giá phôi bằng trí tuệ nhân tạo và tỷ lệ phôi bình thường Bộ nhiễm sắc thể (Euploidy)".

Dưới sự dẫn dắt của ThS. Võ Thiện Ân - Trưởng Lab IVF Phương Châu Sài Gòn, nhóm nghiên cứu đã mang đến những bằng chứng khoa học thuyết phục về khả năng AI hỗ trợ đánh giá phôi chính xác, khách quan và hiệu quả hơn, mở ra triển vọng nâng cao tỷ lệ thành công trong điều trị hiếm muộn.

Thành công này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn và hướng đi tiên phong của IVF Phương Châu Sài Gòn trong việc ứng dụng công nghệ cao, mà còn là niềm tự hào của Tập đoàn Y tế Phương Châu, góp phần đưa trí tuệ Việt vươn tầm quốc tế trên bản đồ IVF thế giới – nơi khoa học và tình yêu thương cùng song hành để viết tiếp hành trình mang lại hạnh phúc làm cha mẹ cho hàng ngàn gia đình Việt.

Thạc sĩ Võ Thiện Ân - Trưởng Lab IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam báo cáo tại ASRM 2025

Về IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam

Là một trong những trung tâm hỗ trợ sinh sản đạt chuẩn quốc tế "kép" JCI và RTAC tại Việt Nam, IVF Phương Châu Sài Gòn – Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM) được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, công nghệ và đội ngũ chuyên môn theo tiêu chuẩn quốc tế. Với sứ mệnh mang mong ước làm cha mẹ đến gần hơn với nhiều gia đình, IVF Phương Châu Sài Gòn không ngừng cập nhật và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực IVF, như phòng lab ISO 5, hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse tích hợp AI, hệ thống nhận diện phôi và giao tử IMS Checker.

Tự hào là thành viên của Tập đoàn Y tế Phương Châu, đơn vị luôn tiên phong trong nghiên cứu và đổi mới y học sinh sản tại Việt Nam, IVF Phương Châu Sài Gòn cam kết mang đến giải pháp toàn diện – an toàn – hiệu quả, đồng hành cùng hành trình thực hiện ước mơ làm cha mẹ của hàng ngàn gia đình trong và ngoài nước.