IVF Phương Châu Sài Gòn ra mắt gói IVF bảo chứng: Hoàn phí khi thất bại

Chất lượng quốc tế với chi phí tối ưu tại Việt Nam

Theo các báo cáo y tế, chi phí cho một chu kỳ IVF tại các quốc gia phát triển như Mỹ hay châu Âu thường dao động từ 15.000 - 20.000 USD (khoảng 350 - 500 triệu đồng), thậm chí cao hơn. Đối với thu nhập trung bình của nhiều gia đình Việt, hàng chục đến trăm triệu đồng vẫn là một khoản đầu tư y tế lớn. Tâm lý e ngại rủi ro "mất cả chì lẫn chài" nếu điều trị thất bại thường là rào cản lớn nhất khiến nhiều cặp đôi trì hoãn việc tìm kiếm con yêu.

Nhằm giải quyết bài toán tâm lý và tài chính này, nhân kỷ niệm 15 năm hoạt động mang hơn 4.500 em bé IVF về với các gia đình hiếm muộn, IVF Phương Châu Sài Gòn đã chính thức công bố Gói IVF Bảo chứng 100 triệu đồng.

Hình ảnh các gia đình hiếm muộn nhiều năm đã có được thiên thần nhỏ tại IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam

Cam kết chia sẻ rủi ro: Hoàn 50% chi phí nếu thất bại lần đầu

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của gói dịch vụ này là chính sách hoàn lại 50% chi phí trong trường hợp người bệnh không đậu thai ở chu kỳ chuyển phôi đầu tiên. Đây là một trong những nỗ lực hiếm hoi tại thị trường y tế Việt Nam nhằm trực tiếp san sẻ rủi ro tài chính cùng bệnh nhân.

Đại diện trung tâm cho biết, ngân sách 100 triệu đồng đã bao trọn hầu hết các bước quan trọng của một phác đồ IVF chuẩn mực. Hạng mục duy nhất không nằm trong gói là chi phí thuốc kích trứng ban đầu, do lượng thuốc sử dụng phụ thuộc hoàn toàn vào dự trữ buồng trứng và thể trạng riêng của từng người phụ nữ.

Cụ thể, bệnh nhân tham gia Gói IVF Bảo chứng sẽ được chi trả cho các quyền lợi y tế sau:

Giai đoạn tạo phôi: Chọc hút trứng và tạo phôi bằng kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).

Nuôi cấy và trữ đông: Nuôi phôi đến ngày 5 (N5) trong hệ thống tủ cấy Time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm phôi; Trữ đông tối đa 6 phôi tại phòng Lab đạt chuẩn sạch ISO 5 hàng đầu Đông Nam Á.

Chuyển phôi: Thực hiện 01 chu kỳ chuyển phôi trữ.

Hỗ trợ thuốc và xét nghiệm: Bao gồm toàn bộ thuốc cho chu kỳ chuyển phôi trữ (rã phôi, thoát màng, chuyển phôi); Thuốc hỗ trợ hoàng thể, dưỡng thai và các xét nghiệm cận lâm sàng (gồm thử thai) đến khi thai đạt 7 tuần tuổi.

Chăm sóc thai kỳ sớm: Tặng kèm 3 lần khám và theo dõi thai kỳ đến mốc 12 tuần tuổi.

Cơ sở của cam kết bảo chứng

Việc một bệnh viện dám đưa ra cam kết hoàn tiền dựa trên kết quả điều trị đòi hỏi một nền tảng chuyên môn rất vững chắc. Tại IVF Phương Châu Sài Gòn, sự tự tin này được thiết lập dựa trên hệ sinh thái công nghệ hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe.

Tỉ lệ thành công cao, mang hy vọng làm ba mẹ đến với nhiều gia đình hiếm muộn kể cả những ca khó

Toàn bộ quá trình tạo phôi và nuôi cấy được thực hiện trong môi trường Lab ISO 5 hiện đại hàng đầu Đông Nam Á với độ sạch gấp 10 lần các Lab IVF thông thường. Sự hỗ trợ của công nghệ Time-lapse và AI giúp các chuyên viên phôi học đánh giá chính xác tiềm năng làm tổ của từng phôi thai mà không cần đưa phôi ra khỏi tủ cấy, đảm bảo môi trường phát triển ổn định nhất. Đồng thời, hệ thống vận hành tại đây tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn y tế quốc tế JCI và chứng nhận chất lượng sinh sản RTAC.

Điều này gần như thiết lập một chuẩn mực mới khi điều trị hiếm muộn và hỗ trợ sinh sản theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng chi phí tính của người Việt.

Với bối cảnh chi phí IVF tại Việt Nam vốn đã rất cạnh tranh trên bản đồ thế giới, việc ra mắt các gói bảo chứng minh bạch về tài chính như tại Trung tâm IVF Phương Châu Sài Gòn - Bệnh viện Phương Nam được kỳ vọng sẽ giúp ngày càng nhiều gia đình hiếm muộn vững tâm tiếp cận với các kỹ thuật y khoa hiện đại.