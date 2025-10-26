IVF Phương Châu Sài Gòn tái đạt chứng nhận RTAC: Chuẩn quốc tế hỗ trợ sinh sản

Đây là lần thứ hai trung tâm đạt chứng nhận này, sau đợt tái kiểm định trực tiếp diễn ra trong hai ngày 29 và 30.9.2025. Thành quả cho thấy IVF Phương Châu Sài Gòn tiếp tục đáp ứng toàn diện các yêu cầu về an toàn, chất lượng và hiệu quả trong điều trị vô sinh – hiếm muộn, đồng thời góp phần nâng chuẩn thực hành IVF tại Việt Nam.

Chuẩn quốc tế trong hỗ trợ sinh sản

RTAC (Reproductive Technology Accreditation Committee) là bộ tiêu chuẩn thực hành hỗ trợ sinh sản do Hiệp hội Sinh sản Úc ban hành, quy định 12 tiêu chuẩn thiết yếu và 7 tiêu chuẩn thực hành tốt mà các trung tâm IVF cần đáp ứng. Tiêu chuẩn này hướng đến mục tiêu kiểm soát chất lượng, giảm rủi ro và bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị.

Theo đại diện IVF Phương Châu Sài Gòn, bộ tiêu chuẩn RTAC quốc tế phiên bản 2023 đang được trung tâm áp dụng là khung hướng dẫn cao nhất về quản lý và vận hành trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Việc tái đạt chứng nhận sau kỳ đánh giá định kỳ cho thấy hệ thống đã được duy trì ổn định, cải tiến liên tục và đạt chuẩn quốc tế.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân và phôi

Trong đợt thẩm định, chuyên gia RTAC - Tiến sĩ Adrianne Pope (Australia) – đánh giá cao hệ thống nhận diện bệnh nhân, giao tử và phôi của IVF Phương Châu Sài Gòn. Toàn bộ quy trình được kiểm soát bằng công nghệ IMS Checker, giúp theo dõi và truy xuất thông tin chính xác ở mọi thời điểm, ngăn ngừa tuyệt đối nguy cơ nhầm lẫn mẫu.

Phòng LAB của trung tâm hiện đạt chuẩn phòng sạch ISO 5, là một trong những đơn vị tiên phong tại Đông Nam Á đạt tiêu chuẩn này trong lĩnh vực IVF. Môi trường đạt độ tinh khiết cao giúp tăng khả năng phát triển của phôi và giảm thiểu rủi ro trong quá trình nuôi cấy.

Đoàn thẩm định cũng ghi nhận đội ngũ nhân sự đầy đủ, đồng bộ, trong đó có sự tham gia của bác sĩ tâm lý trong quá trình điều trị - một yếu tố được đánh giá là hiếm thấy trong các trung tâm IVF tại Việt Nam.

Khẳng định vị thế của IVF Việt Nam

Theo các chuyên gia, việc IVF Phương Châu Sài Gòn tái đạt chứng nhận RTAC không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của trung tâm mà còn đánh dấu bước tiến của ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam trong việc tiếp cận chuẩn quốc tế. Cùng với đó, IVF Phương Châu Sài Gòn còn đạt chứng nhận JCI (Joint Commission International) – tiêu chuẩn cao nhất thế giới về an toàn người bệnh và quản lý chất lượng bệnh viện. Nếu RTAC bảo chứng cho chuẩn mực chuyên môn trong hỗ trợ sinh sản, thì JCI lại đặt người bệnh làm trung tâm của mọi quy trình – từ an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn đến trải nghiệm điều trị.

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ phát triển IVF nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, với tỉ lệ thành công tương đương nhiều nước tiên tiến.

“RTAC không chỉ là chứng nhận chất lượng, mà còn là cam kết về an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân. Việc tái đạt chứng nhận cho thấy IVF Phương Châu Sài Gòn đang vận hành theo đúng hướng chuẩn hóa và minh bạch trong điều trị,” đại diện trung tâm cho biết.

Hành trình tiếp nối vì những em bé ra đời an toàn

IVF Phương Châu Sài Gòn thừa hưởng giá trị kinh nghiệm hơn 14 năm của IVF Phương Châu; cộng hưởng tiêu chuẩn chất lượng JCI và RTAC, tạo nên một trung tâm hỗ trợ sinh sản hiện đại, chuẩn mực và nhân văn tại TP.HCM. Sau 2 năm ra đời, IVF Phương Châu Sài Gòn đã đồng hành cùng hàng trăm gia đình trên hành trình tìm kiếm con yêu. Thành công trong kỳ tái kiểm định RTAC lần này là động lực để trung tâm tiếp tục theo đuổi mục tiêu “an toàn – chính xác – nhân văn”, góp phần nâng cao chất lượng điều trị hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam.

Đây là thành quả và cũng là lời cam kết cho những nỗ lực bền bỉ của IVF Phương Châu trong việc không ngừng hoàn thiện hệ thống, nâng cao chất lượng điều trị, hướng đến những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.

Trung tâm chú trọng chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần cho khách hàng thông qua thăm khám tổng quát, sàng lọc các bệnh lý đi kèm và hỗ trợ tâm lý, nhằm tối ưu cơ hội thành công trong điều trị. Song song đó là việc duy trì tỷ lệ thành công ổn định, kiểm soát rủi ro chặt chẽ trong từng khâu, chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng.

Không chỉ dừng ở hiệu quả chuyên môn, IVF Phương Châu Sài Gòn còn đặt niềm tin và trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm — luôn lắng nghe, ghi nhận và cải tiến dịch vụ dựa trên phản hồi thực tế.

Mong muốn được đồng hành cùng các cặp vợ chồng trên hành trình tìm con, biến ước mơ làm cha mẹ thành hiện thực chính là động lực để tập thể IVF Phương Châu Sài Gòn không ngừng nỗ lực vươn tầm quốc tế, xứng đáng với kỳ vọng và niềm tin của khách hàng.