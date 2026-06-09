20 giờ thứ ba ngày 9.6.2026, các chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp các nguyên nhân khiến IVF thất bại, cập nhật các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại và chiến lược cá thể hóa nhằm tối ưu cơ hội mang thai.

BS.CKII Cao Tuấn Anh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

ThS-BS Vũ Thị Ngọc, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

ThS Vũ Đình Hợp, Chuyên viên phôi học Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

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