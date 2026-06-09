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Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe:

Live IVF thất bại - Làm gì để tăng cơ hội thành công ở lần tiếp theo?

Huỳnh Na
Huỳnh Na
09/06/2026 08:00 GMT+7

IVF thất bại không đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội làm cha mẹ. Sau mỗi chu kỳ chưa thành công, tối ưu chiến lược điều trị sẽ giúp tăng cơ hội đón con yêu ở lần tiếp theo.

20 giờ thứ ba ngày 9.6.2026, các chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Hệ thống BVĐK Tâm Anh Hà Nội sẽ giải đáp các nguyên nhân khiến IVF thất bại, cập nhật các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại và chiến lược cá thể hóa nhằm tối ưu cơ hội mang thai.

  • BS.CKII Cao Tuấn Anh, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
  • ThS-BS Vũ Thị Ngọc, Bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
  • ThS Vũ Đình Hợp, Chuyên viên phôi học Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên các Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, VNVC - Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng Vắc xin; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Mời độc giả đón xem và đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ hotline: 024 3872 3872 - 0247 106 6858 (HN)/ 0287 102 6789 - 093 180 6858 (TP.HCM) để được tư vấn.

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