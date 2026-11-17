Những trở ngại này khiến nhiều cặp vợ chồng dù mong muốn điều trị tại trung tâm IVF có chuyên môn sâu vẫn còn băn khoăn: Liệu có thể trao đổi với bác sĩ từ xa, gửi hồ sơ để đánh giá trước? Cần chuẩn bị những xét nghiệm gì, lưu trú tại Việt Nam bao lâu và làm thế nào để tối ưu lịch trình, hạn chế đi lại nhiều lần?

20 giờ thứ ba, ngày 17.11.2026, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn IVF 'Xuyên biên giới': Tư vấn từ xa, hỗ trợ tối đa, sớm đón con yêu về nhà với đội ngũ bác sĩ của IVF Tâm Anh TP.HCM: ThS-BS Phan Hà Minh Hạnh, bác sĩ Lê Hoàng Anh, ThS Trần Phụng Nhi.

Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh và Tiktok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín khác.

Bạn đọc theo dõi chương trình tại đây hoặc nhận tư vấn qua hotline: 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) / 028.7102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM).