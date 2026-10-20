IVI Group khẳng định vị thế tiên phong tại hội nghị Y học từ xa hàng đầu khu vực

Với chủ đề "Telehealth in Asia in the Connected Era: Towards Smart, Equitable and Sustainable Healthcare" (Y học từ xa trong kỷ nguyên kết nối: Hướng tới hệ thống y tế thông minh, công bằng và bền vững), ATS 2026 là diễn đàn khoa học quốc tế, quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các cơ sở y tế, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế nhằm trao đổi kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ khoa học, công nghệ và chia sẻ các giải pháp thúc đẩy ứng dụng y học từ xa trong thực tiễn chăm sóc sức khỏe.

PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Phó chủ tịch và Chủ tịch kế nhiệm Hội Y học từ xa châu Á, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhấn mạnh y học từ xa không còn đơn thuần là giải pháp mang lại sự thuận tiện mà đã trở thành phương thức thiết yếu để bảo vệ sự sống. Theo ông, y học từ xa góp phần bảo đảm người bệnh có cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bất kể nơi sinh sống, đồng thời giúp bác sĩ tại những địa bàn khó khăn nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ đồng nghiệp.



Dấu ấn doanh nghiệp công nghệ Việt tại diễn đàn y học từ xa châu Á

Tại hội nghị, IVI Group ghi dấu ấn với hai hoạt động trọng tâm bao gồm giới thiệu các giải pháp công nghệ và đóng góp góc nhìn chuyên môn tại các phiên tham luận, thể hiện năng lực phát triển và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, y tế số.

Ở khu vực triển lãm, mô hình hành trình chăm sóc sức khỏe gồm năm giai đoạn đã được giới thiệu: tiếp cận dịch vụ, thăm khám từ xa, thăm khám tại cơ sở y tế, kết nối chuyên môn và chăm sóc liên tục.

Các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực y tế được IVI Group giới thiệu tại hội nghị

Trong đó, IVIE - Bác Sĩ Ơi cung cấp nền tảng giúp người dân chăm sóc sức khỏe chủ động: tìm kiếm bác sĩ, đặt lịch khám, sử dụng dịch vụ tư vấn trực tuyến và quản lý hồ sơ sức khỏe. IVIRSE phát triển các giải pháp ứng dụng AI như "Bot Human" và trạm khám chữa bệnh thông minh, hỗ trợ quá trình thăm khám, đồng thời tăng cường kết nối và tham vấn chuyên môn giữa các bác sĩ, cơ sở y tế. ISOFH tập trung phát triển các giải pháp công nghệ phục vụ quản lý, vận hành bệnh viện, tích hợp hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) và hồ sơ bệnh án điện tử (EMR), hỗ trợ kết nối và liên thông dữ liệu y tế.



Hiện nay, hệ sinh thái y tế số này đang phục vụ hơn 13 triệu người bệnh, kết nối hơn 12.000 nhân viên y tế và hơn 3.000 bác sĩ, hợp tác với hơn 70 bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc.

TS Tạ Thị Kim Huệ, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển Sản phẩm IVIRSE, trình bày báo cáo tại hội nghị với chủ đề "MediLog: Hành trình người bệnh được hỗ trợ bởi AI từ đặt lịch đến chăm sóc"

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, các chuyên gia đến từ IVI Group cũng tham gia trình bày tại các phiên tham luận chuyên môn của ATS 2026. Nội dung chia sẻ tập trung vào những vấn đề trọng tâm trong phát triển y học từ xa, từ xây dựng hạ tầng AI, kết nối và liên thông dữ liệu lâm sàng đến ứng dụng AI trong hành trình chăm sóc người bệnh. Qua đó, các chuyên gia đóng góp góc nhìn về vai trò của công nghệ trong nâng cao hiệu quả hoạt động y tế và thúc đẩy phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe kết nối.



Từ hạ tầng dữ liệu liên thông đến ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe

Là một thành viên của One Mount, với nền tảng năng lực công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI), IVI Group hướng tới xây dựng các giải pháp kết nối người bệnh, đội ngũ y bác sĩ và cơ sở y tế, góp phần giải quyết những thách thức trong tiếp cận dịch vụ và phối hợp chăm sóc sức khỏe.

Trong chiến lược này, doanh nghiệp xác định AI là một trong những trọng tâm phát triển, đồng thời chú trọng xây dựng hạ tầng dữ liệu và khả năng liên thông giữa các hệ thống y tế. Thay vì phát triển những ứng dụng riêng lẻ, tập đoàn hướng tới kết nối các giải pháp công nghệ trong một hệ sinh thái, hỗ trợ quá trình chăm sóc sức khỏe từ tiếp cận dịch vụ, khám chữa bệnh đến theo dõi và chăm sóc liên tục.

Định hướng đó được cụ thể hóa thông qua năng lực bổ trợ của ba đơn vị thành viên. ISOFH tập trung vào chuyển đổi số bệnh viện, phát triển hạ tầng tích hợp và liên thông dữ liệu y tế; IVIRSE ứng dụng AI, phát triển các giải pháp hỗ trợ hoạt động chuyên môn và kết nối cơ sở y tế; trong khi IVIE - Bác Sĩ Ơi đóng vai trò nền tảng kết nối người dân với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Kinh doanh ISOFH, chia sẻ về định hướng phát triển của IVI Group

Chia sẻ về định hướng công nghệ của IVI Group, bà Nguyễn Ngọc Ánh, Giám đốc Kinh doanh ISOFH, cho biết doanh nghiệp chú trọng đầu tư và ứng dụng các công nghệ như AI, blockchain, IoT (Internet kết nối vạn vật) và dữ liệu lớn (Big Data) nhằm phát triển những giải pháp phục vụ nhu cầu thực tiễn của ngành y tế. Trong đó, khả năng kết nối và khai thác dữ liệu được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy ứng dụng AI, hỗ trợ hoạt động chuyên môn và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe.

Thông qua việc kết hợp năng lực công nghệ, dữ liệu và AI, IVI Group hướng tới phát triển hệ sinh thái y tế số có tính kết nối, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số ngành y tế Việt Nam và mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.