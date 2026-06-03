IXCERT đào tạo ESG cho doanh nghiệp khu vực miền Bắc

Vừa qua, IXCERT - thương hiệu toàn cầu của ISOCERT đã tổ chức chuỗi các hoạt động trong chiến dịch "Tiên phong hành trình Phát triển bền vững - Khởi động ESG cùng IXCERT". Chương trình khởi động từ tháng 4 đến tháng 6.2026.

Chuyên gia IXCERT đã đào tạo trực tiếp tại các công ty và nhà máy thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô; giao thông vận tải; du lịch; bán lẻ; ngân hàng; công nghệ; dệt may…

Chương trình đào tạo nhận thức ESG được IXCERT thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp nhằm trang bị cho Ban lãnh đạo và nhân sự toàn công ty kiến thức nền tảng, tư duy đúng và cách tiếp cận ESG một cách tổng thể. Nội dung tập trung giúp học viên hiểu rõ bản chất ESG, các yêu cầu từ thị trường, cũng như các khái niệm và thuật ngữ thường gặp trong phát triển bền vững.

Sau đào tạo, doanh nghiệp sẽ hình thành được nhận thức thống nhất về ESG trong toàn tổ chức, hiểu rõ vai trò của ESG đối với hoạt động kinh doanh và có cơ sở để định hướng các bước tiếp theo phù hợp với chiến lược phát triển trong tương lai.

Sắp tới, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tới khu vực miền Trung và miền Nam, giúp phổ cập ESG và giúp doanh nghiệp chuẩn bị sẵn sàng cho các yêu cầu mới từ thị trường quốc tế, đặc biệt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.