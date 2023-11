Ixora Ho Tram By Fusion giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu

Ixora được thiết kế đúng chuẩn nghỉ dưỡng, có sự chuẩn bị bài bản về không gian hậu cần và dịch vụ kỹ thuật để vận hành khách sạn 5 sao, sở hữu vị trí tự nhiên được ôm trọn bởi biển & rừng tươi đẹp của Hồ Tràm và đặc biệt là dự án thành phần thuộc tổ hợp đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á The Grand Ho Tram.

Tận hưởng nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên tươi đẹp

Chính việc 100% sản phẩm được phát triển và thiết kế chỉ phục vụ một mục tiêu duy nhất là mang đến giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp cho khách hàng, vì vậy Ixora sẽ là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của khách lưu trú sau này, đảm bảo hiệu quả bán phòng trong nước và quốc tế. Từ đó, nhà đầu tư sẽ cùng lúc được tận hưởng hai giá trị kép cực kỳ quan trọng: sức khỏe và dòng tiền.

Hai từ "nghỉ dưỡng" tuy ngắn gọn nhưng có sức nặng vô cùng lớn. Để đáp ứng đúng tiêu chí về "nghỉ dưỡng", một dự án đòi hỏi phải đáp ứng được ba yếu tố quan trọng: không gian, sản phẩm và hậu cần.

Không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Ixora Ho Tram by Fusion

Không gì có thể tốt cho sức khỏe bằng việc được tận hưởng thư giãn giữa thiên nhiên trong lành, đặc biệt có cả rừng và biển. Không gian tự nhiên của rừng (green space) và không gian biển cả (blue space) là hai khái niệm quan trọng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phân tích trong một nghiên cứu có tên gọi "Green and Blue spaces and Mental Health" (Không Gian Sống Xanh & Sức Khỏe Tinh Thần). Theo đó, cả hai khái niệm này đều có tác động lớn đến sức khỏe của con người. Hẳn nhiên, những điểm đến nghỉ dưỡng kết hợp được cả hai yếu tố "Green" và "Blue" đều được xem là hiếm hoi trong bối cảnh đô thị hóa trên toàn cầu. Ixora Ho Tram by Fusion là một điểm đến như vậy với sự hòa quyện giữa biển nguyên sơ cùng mảng xanh bạt ngàn của dải rừng 11.000ha Phước Bửu.

Không gian mở hoàn toàn để kết nối với thiên nhiên tươi đẹp, mang đến những phút giây thư giãn tuyệt đối cho chủ sở hữu

Để khai thác tối đa ưu thế tự nhiên vô cùng đặc biệt này, mọi chi tiết thiết kế của Ixora đều được đội ngũ 100% chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn của chủ đầu tư - Tập đoàn Lodgis, sáng tạo và chăm chút để đảm bảo mỗi phút giây thư giãn trong chính căn nhà đều là một cơ hội để tận hưởng thiên nhiên trong lành.

100% căn hộ có ban công riêng view biển trực diện, trong khi đó tất cả biệt thự với độ cao nền được nâng lên đến 11m để đảm bảo đều có view biển trực diện, view biển trực diện trên cao hay view dòng sông lười. Đa dạng sản phẩm với những ưu thế đặc trưng riêng của từng loại như căn 2 phòng ngủ có jacuzzi thư giãn ngắm biển ngoài ban công và bồn tắm sang trọng ngắm rừng, căn penthouse sở hữu hồ bơi riêng ngoài sân vườn trên cao, các loại biệt thự đều có không gian phòng khách thoáng đãng, kết nối trực tiếp với hồ bơi riêng ngoài khu vườn xanh mướt, được hoàn thiện nội thất sang trọng và đẳng cấp.

Mang thiên nhiên vào trong từng góc nhà để chủ sở hữu luôn cảm nhận sự thanh bình, thư giãn bất kỳ lúc nào

Ngoài ra, thương hiệu vận hành của dự án - Fusion Hotel Group với độ phủ rộng khắp các thành phố biển hàng đầu Thái Lan và Việt Nam như Krabi, Phuket, Pattaya, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cam Ranh, Vũng Tàu và Hồ Tràm… chính là minh chứng đảm bảo cho giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp Châu Âu mà Ixora tự hào mang đến cho chủ sở hữu và khách lưu trú.

Sức hút đến từ tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á

Bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ giá trị nghỉ dưỡng đẳng cấp, Ixora còn may mắn thừa hưởng lợi thế đặc biệt khi là dự án thành phần của tổ hợp quy mô 164ha The Grand Ho Tram. Điều này vượt trên mọi mong đợi, góp phần khẳng định vị thế của Ixora trên thị trường hiện nay.

Không chỉ đơn thuần là một dự án khách sạn hay khu nghỉ dưỡng đơn lẻ, Ixora sẽ mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế về một thiên đường đích thực với hàng loạt tiện ích và dịch vụ đồng bộ đến từ khu phức hợp The Grand Ho Tram như sân golf tốt bậc nhất Châu Á 2023 The Bluffs, sân bay chuyên dụng 240ha cùng cụm khách sạn hiện hữu InterContinental, Holiday Inn Resort và Ixora giai đoạn 1, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, thư giãn, ẩm thực, rèn luyện sức khỏe, chăm sóc cơ thể của chủ sở hữu và gia đình, đặc biệt là không gian đẳng cấp xứng tầm để tiếp đãi bạn bè và đối tác…

The Grand Ho Tram - công trình mang tính biểu tượng hàng đầu khu vực

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch, The Grand Ho Tram còn thu hút các hoạt động MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện). Không cần phải đi đâu xa, chỉ trong 2 giờ di chuyển từ TP.HCM và 50 phút từ sân bay quốc tế Long Thành là có thể đến được Ixora Ho Tram by Fusion - một thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu. Khách hàng trong và ngoài nước sẽ được tận hưởng toàn bộ dịch vụ đẳng cấp thế giới một cách trọn vẹn ngay tại dự án nói riêng và trong tổ hợp The Grand Ho Tram nói chung.