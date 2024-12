Ixora Villa - ‘viên kim cương’ sáng giá và khan hiếm tại Hồ Tràm

Những điểm nhấn tạo nên giá trị độc bản cho Ixora Ho Tram

Luôn giữ được "nhiệt" từ những ngày đầu vừa ra mắt, Ixora Villa sở hữu đầy đủ những điểm nhấn gắn liền với các giá trị thật về sức khỏe, đẳng cấp, và đầu tư mà khó dự án nào trên thị trường có thể sánh được. Chỉ cách các biệt thự vài bước chân là bãi biển Hồ Tràm nguyên sơ bậc nhất miền Nam. Sau lưng dự án là 11.000 ha rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu, nơi được mệnh danh là "lá phổi xanh" của cả miền Nam. Đúng theo xu hướng "sống đẳng cấp giữa thiên nhiên xanh" mà giới tinh hoa đang theo đuổi, sở hữu một ngôi nhà giữa tổ hợp rừng - biển như tại Ixora là vốn đầu tư xứng đáng để nhận về những giá trị sức khỏe vô giá.

Các căn Ixora Villa chính là "những viên kim cương quý" được thiên nhiên bao bọc giữa lòng khu nghỉ dưỡng tỉ USD The Grand Ho Tram

100% các villa tại Ixora Ho Tram by Fusion đều sở hữu tầm nhìn rộng hướng ra thiên nhiên. Dòng Beachfront Villa có mặt tiền biển tuyệt đẹp cùng view trực diện đại dương. Beachview Villa lại sở hữu view sông, dành cho chủ nhân thích sự thanh bình, riêng tư. Với dòng Sunrise Villa và Sea Villa - view biển trực diện trên cao, Ixora đã thành công nâng độ cao cốt nền biệt thự lên 11m - điểm sáng "có một không hai" trên thị trường.

Với chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế, mỗi biệt thự đều có 3 phòng ngủ master với phòng tắm en-suite rộng rãi, thoáng đãng, walk-in closet tao nhã và đẳng cấp. Bên cạnh đó, không gian mở luôn được tối ưu hóa với những khung cửa kính lớn tràn ngập ánh sáng đảm bảo mọi sinh hoạt bên trong biệt thự đều được kết nối với thiên nhiên.

Ixora Villa - Thiết kế đẳng cấp toàn cầu mang cả thiên nhiên vào trong căn nhà

Dự án Ixora nằm ngay trong lòng siêu tổ hợp nghỉ dưỡng The Grand Ho Tram với tầm vóc hàng đầu Đông Nam Á, có diện tích hơn 164 hecta và vốn đầu tư lên đến 4,2 tỉ USD. Là dự án thành phần của "thiên đường nghỉ dưỡng", chủ sở hữu Ixora Villa có thể tận hưởng quần thể tiện ích đẳng cấp "một điểm đến, triệu trải nghiệm"

Đặc biệt, "bộ 3 tiện ích quyền lực" cực kỳ giá trị: sân golf huyền thoại top 35 thế giới The Bluffs, và dự án sân bay chuyên dụng Lộc An 240 ha, sẽ tạo nên những cú nhảy vọt về giá trị đầu tư cho tổ hợp xứng danh này. Đặc biệt, sắp tới đây, The Grand Ho Tram sẽ triển khai phân khu mới 35ha với hàng loạt tiện ích và dịch vụ xứng tầm, để chủ sở hữu nghỉ ngơi, thư giãn, tiếp đãi bạn bè và đối tác.

Không chỉ là những "ốc đảo nghỉ dưỡng" sang trọng, mọi nhu cầu đa dạng về vui chơi, chăm sóc sức khỏe, thể thao, ẩm thực đều được đáp ứng dễ dàng bởi hơn 16.000m2 tiện ích nội khu. Các dịch vụ tại gia riêng tư theo tiêu chuẩn Châu Âu luôn sẵn sàng để phục vụ cho chủ nhân villa.

"Thời điểm vàng" cho đầu tư bứt phá ngoạn mục

Với tình hình quỹ đất đang dần khan hiếm như hiện nay, thì vị trí đắc địa cực kỳ chiến lược của Ixora là "chìa khóa vàng" mang đến tiềm năng gia tăng giá trị, hứa hẹn sự bứt phá ngoạn mục về đầu tư.

Dự án tọa lạc trên cung đường đẹp bậc nhất Hồ Tràm, cách TP.HCM khoảng 120km. Theo dự tính, đến năm 2025, khi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến đường ven biển Hồ Tràm mở rộng 42m hoàn thành, khoảng thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Ixora sẽ được rút ngắn xuống còn chưa đến 90 phút. Được trông chờ hơn cả, là sự hình thành của siêu sân bay quốc tế Long Thành - "cửa ngõ kết nối" với toàn cầu, cũng chỉ cách dự án 50 phút đi bằng xe hơi.

Bức tranh tiềm năng nhiều điểm sáng của Hồ Tràm mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho chủ nhân Ixora Villa

Thêm một "bảo chứng" khẳng định khả năng khai thác phòng trong nước và quốc tế hiệu quả của dự án, chính là Hồ Tràm sẽ thu hút không chỉ 16 triệu dân từ TP.HCM, mà còn tiếp cận thị trường rộng lớn quy mô 8 tỉ dân toàn cầu thông qua sân bay Long Thành - hub trung chuyển quan trọng của hàng không thế giới, sẵn sàng đón "làn sóng du khách" khổng lồ, các hoạt động MICE, bleisure (làm việc kết hợp giải trí)…

Với số lượng giới hạn, Ixora Villa sẽ mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng quý giá giữa thiên nhiên xanh cùng giá trị đầu tư dài hạn cho những chủ nhân thức thời, mong muốn sở hữu một căn nhà xứng tầm giữa tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí đẳng cấp quốc tế.

Những cột mốc quan trọng

Ngày 16.11.2024, Ixora Ho Tram by Fusion - giai đoạn đã ra mắt nhà mẫu thực tế tại công trường dự án, 2 căn nhà mẫu thuộc dòng Beachfront Villa và Beachview Villa đã mang lại những ấn tượng mạnh mẽ cho khách hàng đến tham quan. không gian sống đẳng cấp giữa thiên nhiên trong căn nhà tương lai của mình.

Sự kiện khai trương nhà mẫu Beachfront Villa & Beachview Villa của Ixora Giai đoạn 2

Tiếp theo đó, Ixora Ho Tram lại ghi dấu thêm một bước tiến quan trọng với Lễ Khởi Công Xây Dựng vào ngày 21.11.2024. Buổi lễ đã diễn ra thành công với sự tham dự của chủ đầu tư Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm và Lodgis Hospitality Holdings, nhà thầu chính CotecCons và Thành Quân, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ dự án sau này. Với số lượng giới hạn chỉ 63 căn villa, Ixora đã khiến "đường đua" second home đẳng cấp càng thêm phần khốc liệt.