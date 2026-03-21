Izara Thiên Nga trình làng EP đầu tay, đánh dấu bước trưởng thành và hành trình lan tỏa giá trị đến cộng đồng

Izara Thiên Nga xuất hiện bên dàn siêu xe trong buổi ra mắt EP đầu tay tại Coffee Music - Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend

Izara Thiên Nga phô diễn tài năng, chia sẻ lý do đổi nghệ danh

Izara Thiên Nga chính thức giới thiệu EP mang tên IZARA vào tối 20.3 trong không gian nghệ thuật của Coffee Music - Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đây được xem như màn ra mắt để tài năng trẻ này giới thiệu hình ảnh và cá tính âm nhạc mới sau gần 10 năm vừa học tập, vừa hoạt động nghệ thuật. Tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, người đẹp chiêu đãi khách mời, người hâm mộ loạt ca khúc xuất hiện trong EP IZARA. Cô tự tin khoe giọng hát nội lực, cuốn hút, tài chơi violin điêu luyện, bay bổng cùng những màn vũ đạo trẻ trung, năng động trong sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.

Trong phần giao lưu với khán giả cũng như truyền thông, giọng ca sinh năm 2009 lần đầu tiết lộ lý do sử dụng nghệ danh Izara Thiên Nga cho chặng đường nghệ thuật mới. Theo lời người đẹp, tên "Izara" xuất phát từ tiếng Ả Rập, có nghĩa là "một ngôi sao" trên bầu trời. Cô gái trẻ sử dụng cái tên này với mong muốn trở thành một ngôi sao tỏa sáng trên hành trình âm nhạc mà mình đang theo đuổi. Nữ ca sĩ cho biết không đổi nghệ danh để đánh dấu cột mốc trưởng thành ở độ tuổi 16, không phải để sự gây chú ý trên mạng xã hội hay bất kỳ nơi đâu.

Nữ ca sĩ 16 tuổi trổ tài kéo violin điêu luyện trong không gian kết hợp tinh tế giữa cà phê và âm nhạc

EP IZARA được xem như màn debut của Izara Thiên Nga, nơi cô định vị lại bản thân từ hình ảnh, cá tính âm nhạc đến định hướng nghệ thuật trong chặng đường sắp tới. IZARA gồm 6 ca khúc Izara Thiên Nga sáng tác, với sự tham gia sản xuất âm nhạc của 2pillz. Dự án mang hơi thở trẻ trung, hiện đại với các ca khúc mang tinh thần pop đậm chất Y2K như Twenty-One hay Một giờ, một phút, mỗi giây bên cạnh một số bài hát giàu tự sự như Hương, nơi nữ ca sĩ bộc lộ những suy tư, cảm xúc và góc nhìn cá nhân về cuộc sống.

Thông qua EP mới, Izara Thiên Nga mong muốn khán giả sẽ biết đến mình qua phiên bản mới mẻ, nâng cấp hơn từ cá tính cho tới âm nhạc. Cô mong rằng sự thay đổi, bứt phá này sẽ giúp bản thân chinh phục được khán giả, nhất là người trẻ. Qua quá trình làm việc, giọng ca 16 tuổi được nhà sản xuất 2pillz nhận xét có chất giọng trầm độc đáo đồng thời là một nghệ sĩ trẻ đa tài: có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, tự sáng tác và có gu âm nhạc riêng.

Izara Thiên Nga và nhà sản xuất 2pillz chia sẻ về dự án tâm huyết của họ

Từ âm nhạc đến hành trình lan tỏa giá trị tới cộng đồng

Izara Thiên Nga nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ tên tuổi: Đàm Vĩnh Hưng, Bằng Kiều… cùng gia đình, người hâm mộ trong ngày đặc biệt

Trong ngày ra mắt EP Izara, Izara Thiên Nga đón nhiều tên tuổi: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Quách Tuấn Du, ca sĩ Phạm Anh Khoa, diễn viên Hiền Mai… đến chúc mừng, ủng hộ. Trên sân khấu, Bằng Kiều dành nhiều lời khen cho Izara Thiên Nga, bày tỏ niềm hạnh phúc, tự hào khi nữ ca sĩ trẻ không ngừng cố gắng theo đuổi đam mê. Nghệ sĩ kỳ cựu tin rằng với những gì Izara đang nỗ lực, cô sẽ nhận được sự yêu mến, công nhận từ mọi người.

Với khả năng ca hát, sáng tác, chơi nhiều nhạc cụ cùng sắc vóc nổi bật, Izara Thiên Nga đang là tân binh đầy triển vọng của thị trường nhạc Việt

Izara Thiên Nga (tên thật Nguyễn Hoàng Thiên Nga) sinh năm 2009, sở hữu ngoại hình sáng với chiều cao 1,75m. Nữ ca sĩ bộc lộ tài năng âm nhạc từ nhỏ, chơi thành thạo 5 nhạc cụ: guitar, piano, violin, trống và saxophone. Ngoài ra, cô thông thạo thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung. Thiên Nga được nhiều khán giả biết đến khi vào top 6The Voice Kids (2018), quán quân chương trình Hãy nghe tôi hát nhí (2020), giành giải tài năng tại cuộc thi Teen Model 2022… Ngoài ra, tài năng trẻ này còn đạt thủ khoa violin tại Nhạc viện TP.HCM. Trước khi ra mắt EP đầu tay, Izara đã tổ chức 3 liveshow cá nhân, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho đam mê nghệ thuật.

Bên cạnh sự chú ý dành cho Izara Thiên Nga và EP đầu tay, sự kiện tối 20.3 còn thu hút sự quan tâm khi diễn ra tại Coffee Music - Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend - một không gian văn hóa nghệ thuật mới, kết hợp tinh tế giữa cà phê, âm nhạc và phong cách sống. Chương trình khai trương bằng sự kiện kể trên cho thấy Coffee Music luôn sẵn sàng chào đón, đồng hành cùng những ca sĩ, nghệ sĩ trẻ trên hành trình phát triển nghệ thuật.

Tiếp nối buổi họp báo ra mắt EP IZARA, ca sĩ Izara Thiên Nga sẽ đồng hành cùng Hành trình từ Trái tim năm 2026 đến với các bạn sinh viên các trường đại học, cao đẳng. Chuỗi sự kiện này bắt đầu từ ngày 24 - 26.3.2026 tại TP.HCM, đến Buôn Ma Thuột (ngày 28.3.2026) và Hà Nội (từ ngày 1 - 3.4.2026). Trong khuôn khổ Hành trình Từ trái tim, Izara Thiên Nga sẽ cùng các nghệ sĩ, người đẹp nổi tiếng: ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Phương Linh… giao lưu, chia sẻ về hành trình nỗ lực học tập, rèn luyện để phát triển và vươn tới thành công, đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, cô sẽ tham gia ký tặng những cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng Đổi đời do Nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn cho các bạn trẻ.