Izumi City: 30 phút tới trung tâm, 24 giờ bên sông

Izumi City (170 ha), đô thị tích hợp bên sông Đồng Nai, nổi bật nhờ lợi thế chỉ 30 phút kết nối các trung tâm kinh tế lớn, nhưng vẫn giữ không gian sống xanh trong lành. Đây là lời giải "hai trong một" cho cư dân hiện đại: vừa theo đuổi sự nghiệp ở các khu vực kinh tế trọng điểm, vừa tận hưởng môi trường sống an lành, không phải đánh đổi chất lượng sống.

Izumi Canaria đã hiện thực hóa ước mơ về một “điểm đến” an cư cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Với những cư dân thành thị hiện đại, lựa chọn nơi an cư chính là khoản đầu tư vào sức khỏe tinh thần và hiệu suất làm việc dài hạn. Họ vừa cần công việc tại trung tâm lớn để phát triển, vừa khao khát không gian sống giàu năng lượng tái tạo, nuôi dưỡng cảm hứng và cân bằng cuộc sống. Izumi City, đô thị tích hợp 170 ha, được quy hoạch với triết lý lấy con người làm trọng tâm, nơi sự thư thái và khả năng kết nối trở thành hai mạch nguồn nuôi dưỡng phong cách sống.

Phân khu Izumi Canaria được giới thiệu như một mảnh ghép tinh tế và giàu giá trị, sở hữu lợi thế kết nối nhanh đến các trung tâm lớn, giúp cư dân thuận lợi di chuyển cho công việc mà vẫn giữ trọn sự bình yên khi trở về nhà.Tại Izumi Canaria, khái niệm "giàu có" được tái định nghĩa bằng chất lượng sống, sự cân bằng hài hòa giữa nhịp độ công việc và những an lành giữa thiên nhiên ngay tại chính ngôi nhà của mình.

24 giờ tái tạo: Phục hồi năng lượng giữa thiên nhiên

Nhiều nghiên cứu đô thị học chỉ ra rằng, không gian ven sông và mảng xanh lớn giúp giảm cortisol - hormone gây căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và tăng hiệu suất làm việc đáng kể. Tại Izumi City, yếu tố này được phát triển rõ nét nhất ở phân khu Canaria - nơi sở hữu trục cảnh quan ven sông và kênh rạch, chuỗi công viên nội khu, kết hợp mảng xanh lên tới 20,1 ha của toàn đô thị.

Khoảnh khắc rời xa sự ồn ào của phố thị để bước vào nội khu compound Izumi Canaria, cư dân lập tức cảm nhận sự khác biệt: không khí dịu mát, nhịp sống thư thả và cảm giá được "hạ nhiệt" sau một ngày làm việc. Mặt nước rộng, các khoảng thở lớn của cây xanh giúp duy trì nền nhiệt dễ chịu, giải tỏa mệt mỏi và tái tạo năng lượng tự nhiên.

Ai cũng cần một “điểm tựa” xanh và hài hòa như Izumi Canaria để phục hồi năng lượng sau một ngày bận rộn

Tính riêng phân khu Izumi Canaria đã sở hữu hơn 1km tiếp giáp sông nước, kết nối liên hoàn cùng các cung đường cảnh quan, công viên nội khu và những mảng xanh len lỏi khắp khuôn viên. Tất cả tạo nên một không gian sống mà mỗi bước chân đều chạm vào thiên nhiên, mỗi nhịp thở đều được hồi phục.

30 phút vươn tới trung tâm: Tự do phát triển sự nghiệp

Giá trị của bất động sản được định vị bởi khả năng kết nối. Izumi City đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hằng ngày của cư dân với lợi thế vị trí vàng - chỉ khoảng 20 - 30 phút di chuyển đế các trung tâm kinh tế trong khu vực.

Nhờ thừa hưởng mạng lưới giao thông tốc độ cao liên vùng như cao tốc, đường vành đai hay những dự án hạ tầng sẽ phát triển như cầu Đồng Nai 2 (cầu Long Hưng), tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên nối dài, và các tuyến đường kết nối Sân bay Long Thành… cư dân chỉ mất 20 - 30 phút để tiếp cận sân bay quốc tế, Khu Công nghệ cao TP.HCM hay TP.Thủ Đức (cũ), KCN Phú Mỹ và nhiều khu vực phát triển khác. Tọa độ kết nối này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn thúc đẩy thanh khoản và gia tăng giá trị tài sản.

Từ Izumi City, cư dân dễ dàng di chuyển đến các sân bay, cảng biển, thủ phủ tài chính và các khu công nghiệp lớn trong khu vực NGUỒN: NAM LONG

Izumi City tọa lạc ngay tâm điểm động lực kinh tế phía nam: gần sân bay, cảng biển, khu tài chính và loạt khu công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, "cú hích tỉ đô" từ sân bay Long Thành khi hoàn thành sẽ tái định vị toàn bộ khu vực, thúc đẩy sự hình thành của một trung tâm kinh tế mới ngay phía Đông nơi hội tụ logistics - thương mại - công nghiệp công nghệ cao, mở ra biên độ tăng trưởng vượt trội.

Sức hút của Izumi Canaria sẽ tạo ra một cộng đồng thịnh vượng

Trong nhịp sống hiện đại đòi hỏi sự cân bằng tinh tế giữa công việc, sức khỏe và chất lượng sống, Izumi City và phân khu Izumi Canaria trở thành lựa chọn hiếm có: 30 phút kết nối trung tâm - 24 giờ tái tạo năng lượng bên thiên nhiên.

Chỉ từ 7,2 tỉ đồng cho 1 căn nhà phố vườn 114m2, thanh toán 10% khi ký hợp đồng mua bán với chính sách thanh toán linh hoạt, giãn 24 đến 36 tháng giúp khách hàng dễ dàng sở hữu và tối ưu dòng tiền khi lựa chọn Izumi Canaria.

Không chỉ là nơi ở, Izumi Canaria còn thu hút cộng đồng cư dân có cùng tần năng lượng - là những chuyên gia, doanh nhân, gia đình trẻ thành đạt. Tất cả sẽ tạo nên một môi trường sống văn minh, gắn kết và hỗ trợ cho sự phát triển sự nghiệp lẫn phong cách sống của mỗi cá nhân.