IZZI Dinomilk: Xu hướng thức uống dinh dưỡng cho trẻ

Từ thay đổi khẩu vị của trẻ đến một công thức sữa mới

Khảo sát từ nhiều gia đình trẻ cho thấy, nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt ngày càng đa dạng, trong khi quỹ thời gian của phụ huynh lại hạn chế. Ngoài các bữa chính, cha mẹ có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm: Dễ sử dụng, tiện mang theo; bổ sung vi chất dinh dưỡng hợp lý, hỗ trợ tiêu hóa; mang đến năng lượng phù hợp cho nhịp sinh hoạt và học tập hằng ngày của trẻ.

Một xu hướng khác cũng được nhiều phụ huynh ghi nhận là khẩu vị của trẻ đang thay đổi. Các em ít hứng thú với những loại sữa quá ngọt, mà thích hương vị thanh, nhẹ và tự nhiên hơn. Chị Phương Hoa (Hà Nội) chia sẻ:

"Tôi nhận ra con mình không còn hứng thú với các loại sữa có vị ngọt đậm như trước. Con thích những sản phẩm có vị trái cây hơn, vừa lạ miệng vừa dễ uống vào buổi chiều hoặc trước giờ học thêm".

Nắm bắt rõ những thay đổi này, Hanoimilk đã phát triển IZZI Dinomilk với công thức kết hợp sữa và nước ép trái cây, tạo nên vị chua - ngọt hài hòa, dễ uống và gần gũi với khẩu vị trẻ nhỏ. Sản phẩm có 5 hương vị: Cam, Dâu, Nho, Dưa lưới và Trái cây nhiệt đới, giúp trẻ có thêm lựa chọn và dễ duy trì thói quen uống sữa đều đặn hơn.

1 tỉ lợi khuẩn Postbiotic từ Nhật Bản - Điểm khác biệt tạo bản sắc

Điểm khác biệt quan trọng của IZZI Dinomilk nằm ở việc bổ sung 1 tỉ lợi khuẩn Postbiotic từ Nhật Bản trong mỗi hộp sản phẩm.

Khác với lợi khuẩn sống, Postbiotic là các chế phẩm từ vi sinh vật đã được bất hoạt cùng với các thành phần có lợi của chúng. Nhờ vậy, Postbiotic có độ ổn định cao, chịu được nhiệt và môi trường a xít dạ dày; có thể mang lại lợi ích cho đường ruột mà không phụ thuộc vào khả năng sống sót của lợi khuẩn khi đi qua hệ tiêu hóa.

Việc chủ động ứng dụng Postbiotic - một xu hướng đang được nhiều chuyên gia Nhật Bản nghiên cứu và phát triển - vào thức uống sữa trái cây cho trẻ nhỏ, giúp IZZI Dinomilk trở thành sản phẩm tiên phong trong phân khúc này trên thị trường.

Nhờ đó, mỗi hộp IZZI Dinomilk không chỉ là một thức uống ngon miệng, mà còn là giải pháp dinh dưỡng tiện lợi hỗ trợ hệ miễn dịch cho trẻ em.

Dino - Từ nhân vật trên bao bì đến "người bạn đồng hành" của trẻ

Không chỉ dừng lại ở công thức bên trong, Hanoimilk còn chú trọng đến trải nghiệm cảm xúc của trẻ khi uống sữa. IZZI Dinomilk tạo sự kết nối với trẻ qua nhân vật Dino - chú khủng long đáng yêu được xây dựng như một biểu tượng của năng lượng, sức mạnh và tinh thần khám phá. Dino xuất hiện trên bao bì sản phẩm và trong các tập phim hoạt hình ngắn do Hanoimilk sản xuất, đóng vai trò như "người bạn đồng hành" mỗi ngày của trẻ nhỏ'.

Nhờ cách tiếp cận trực quan này: Trẻ hào hứng hơn với việc uống sữa; Phụ huynh dễ dàng trò chuyện, giải thích cho con về thói quen dinh dưỡng lành mạnh; Thói quen uống sữa được hình thành một cách tự nhiên, ít gò ép hơn.

Đây là sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng, trải nghiệm và giáo dục nhẹ nhàng, phù hợp với tâm lý trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo và tiểu học.

Hậu trường R&D: Từ nhu cầu bản địa đến giải pháp dinh dưỡng phù hợp trẻ Việt

Theo đại diện Hanoimilk, IZZI Dinomilk là kết quả của quá trình hợp tác nghiên cứu và phát triển (R&D) nghiêm túc và tỉ mỉ của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư công nghệ thực phẩm Hannoimilk với các chuyên gia Nhật Bản, dựa trên việc phân tích khẩu vị của trẻ em Việt, nhu cầu dinh dưỡng theo độ tuổi và thói quen sử dụng thực phẩm trong điều kiện khí hậu và nhịp sống đặc thù của Việt Nam.

Đại diện Hanoimilk cho biết: "Chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm An toàn - Ngon - Cung cấp lợi khuẩn đường ruột phù hợp với điều kiện khí hậu và thể trạng của trẻ em Việt".

IZZI Dinomilk được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Tetra Pak, Thụy Điển, áp dụng công nghệ tiệt trùng UHT giúp giữ trọn vẹn dưỡng chất cần thiết; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; giúp sản phẩm ổn định chất lượng trong suốt thời hạn sử dụng.

Bên cạnh đó, Hanoimilk đặc biệt chú trọng quy trình kiểm soát chất lượng. Từ nguồn nguyên liệu đến đóng gói, mỗi công đoạn đều được kiểm định theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nghiêm ngặt ISO 22000:2018 . Bao bì thiết kế có ống hút tiện dụng, dễ mang theo đến trường học - một lợi thế phù hợp nhịp sống bận rộn của nhiều gia đình trẻ.

Sản phẩm tiêu biểu cho xu hướng "bản địa hóa khẩu vị - chuẩn hóa công nghệ"

Theo ghi nhận từ thị trường, mô hình phát triển sản phẩm dựa trên nghiên cứu khẩu vị bản địa, kết hợp với ứng dụng công nghệ quốc tế, đang trở thành một hướng đi hiệu quả của nhiều thương hiệu sữa.

IZZI Dinomilk là một ví dụ tiêu biểu: Vừa giữ được sự gần gũi với trẻ Việt qua hương vị trái cây dễ uống, nhân vật Dino gần gũi

Nhờ đầu tư bài bản vào R&D và sự nhất quán trong kiểm soát chất lượng, IZZI Dinomilk từng bước khẳng định vị trí trong phân khúc thức uống dinh dưỡng sữa trái cây dành cho trẻ em.

Sản phẩm không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng một cách tiện lợi, mà còn mang lại trải nghiệm phù hợp với trẻ nhỏ, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của các bậc phụ huynh Việt Nam về một thức uống:

"Vừa ngon - vừa khoa học - vừa tốt cho hệ miễn dịch và sức khỏe của trẻ".