Jack Technology ra mắt SmartLink Master tại Việt Nam

Ngày 16.6.2026, Jack Technology ra mắt toàn cầu SmartLink Master tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của đại diện VITAS, khách hàng quốc tế và truyền thông ngành dệt may. Thông qua sự kiện, công ty giới thiệu các giải pháp sản xuất thông minh cùng nhiều thiết bị chủ lực, đồng thời khẳng định định hướng chuyển đổi từ nhà sản xuất máy may sang nhà cung cấp giải pháp sản xuất thông minh toàn diện cho ngành may mặc.

"Trong bối cảnh ngành may mặc toàn cầu đang chuyển dịch sang các mô hình sản xuất linh hoạt hơn, Jack Technology đã từng bước mở rộng danh mục giải pháp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng cạnh tranh", Giám đốc điều hành Moli cho biết. "Dựa trên kinh nghiệm triển khai dự án sâu rộng, chúng tôi đã phát triển các giải pháp tổng thể thông minh có thể thích ứng với nhiều môi trường sản xuất khác nhau, giúp các nhà sản xuất phản ứng hiệu quả hơn trước biến động nhu cầu thị trường".

Tại sự kiện, ông Victor, Tổng giám đốc Bộ phận khách hàng chiến lược toàn cầu, giới thiệu SmartLink Master - nền tảng sản xuất thông minh ứng dụng AI, được phát triển trên hệ thống Polaris và nền tảng Mendix của Siemens. Giải pháp giúp kết nối thiết bị, phần mềm và quy trình sản xuất nhằm tối ưu vận hành nhà máy may mặc. Đại diện Siemens cũng cho biết hai bên sẽ hợp tác phát triển dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ bản sao số (digital twin) và triển khai các mô hình nhà máy thông minh trong ngành dệt may.

Tại sự kiện, Jack Technology giới thiệu các sản phẩm mới như URUS2 và máy may lập trình M6 Mold-Free, đồng thời ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp may mặc lớn trên thế giới. Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS, những giải pháp này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa ngành dệt may Việt Nam. Thông qua các nhà máy trình diễn tại Hà Nội và TP.HCM, Jack Technology cũng giới thiệu các giải pháp sản xuất thông minh trong môi trường vận hành thực tế, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.