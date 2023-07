Jackpot của Vietlott lên cao nhất trong năm

Giải thưởng khủng gần 150 tỉ đồng

Như thường lệ, mỗi khi giá trị Jackpot 1 của Vietlott vượt ngưỡng 100 tỉ đồng, các điểm bán hàng Vietlott lại trở nên nhộn nhịp khi nhiều người đổ xô tìm đến mua vé hòng kiếm tìm cơ hội trở thành chủ nhân của giải thưởng khủng.

Giá trị Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 gần chạm mốc 150 tỉ đồng, mức cao nhất từ đầu năm đến nay

Nguồn: Vietlott

Tại một điểm bán vé số Vietlott ở quận Tân Phú (TP.HCM), anh Đức Vương chia sẻ niềm tin về sự may mắn trong khi chờ in vé.

"Ngày trước, tôi chỉ mua một tờ vé số mỗi tuần. Từ lúc giá trị Jackpot 1 của Power 6/55 vượt trên 100 tỉ đồng, tôi mua vé thường xuyên hơn vì biết đâu mình sẽ trở thành chủ nhân của giải thưởng hấp dẫn này", anh Đức Vương vui vẻ cho biết.

Không những vậy, anh Đức Vương còn bật mí rằng hôm nay đã chọn mua một lượt 4 bộ số thuộc kỳ quay tiếp theo để gia tăng cơ hội trúng thưởng.

Để dự thưởng xổ số Power 6/55, người chơi có thể mua các vé cơ bản hoặc vé bao. Trong đó, vé cơ bản sẽ chứa các bộ số dự thưởng độc lập với trị giá 10.000 đồng mỗi bộ số, bao gồm 6 con số từ 01 đến 55. Vé bao là tập hợp của nhiều bộ số dự thưởng dựa trên việc trộn các số với nhau. Đơn cử, người chơi có thể chọn 10 con số bất kỳ từ 01 đến 55 để trộn thành 210 bộ số dự thưởng.

Người chơi sẽ trở thành chủ nhân của giải thưởng trăm tỉ đồng nếu bộ số dự thưởng trùng với 6 con số ở giải Jackpot 1. Ngoài ra, người chơi còn có cơ hội trúng Jackpot 2 khi trùng 5 con số của Jackpot 1 cùng một con số đặc biệt khác.

Nếu sở hữu tấm vé chỉ trùng 3 trong 6 con số của kết quả mở thưởng, người chơi trúng giải ba với giải thưởng trị giá 50.000 đồng/giải. Ngoài ra nếu trùng khớp lần lượt 4 hoặc 5 số so với kết quả mở thưởng, người chơi sẽ được trao thưởng tương ứng 500.000 đồng/giải và 40 triệu đồng/giải.

Cơ hội để tốt hơn

Có mặt tại một điểm kinh doanh Vietlott ở khu vực quận 11 (TP.HCM), anh Phi Long chia sẻ luôn mong một ngày sẽ trở thành tỉ phú để có thể đổi đời.

"Theo tôi, Vietlott là hình thức xổ số tự chọn khá thú vị khi giải thưởng có thể tăng lên đến hàng trăm tỉ đồng. Với người lao động như tôi, đây chính là cơ hội để tốt hơn vì chỉ cần trúng Jackpot 1 của Power 6/55 là sẽ ngay lập tức đổi đời", anh Phi Long chia sẻ.

Anh Phi Long dẫn câu chuyện của anh N.V.T khi tài xế xe ôm công nghệ này từng trúng Jackpot 1 ở kỳ quay số thứ 664 tổ chức ngày 25.12.2021 với giá trị lên đến 214 tỉ đồng.

Anh N.V.T là một trong những tỉ phú Vietlott lan tỏa may mắn của mình bằng việc đóng góp Quỹ từ thiện xã hội

Nguồn: Vietlott

Được biết, trong một lần trả khách gần điểm bán hàng, anh N.V.T đã vào mua một tấm vé theo thói quen nhưng không biết rằng tờ vé số hôm ấy đã mang lại may mắn trị giá 214 tỉ đồng cho anh.

Tại lễ trao giải, anh N.V.T đã ngỏ ý chia sẻ may mắn đến các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội với tổng số tiền 1,5 tỉ đồng. Người đàn ông may mắn này cũng trao tặng 350 triệu đồng đến đại lý và điểm bán hàng, nơi phát hành tấm vé mang đến sự may mắn cho mình.

Kỳ quay số mở thưởng tiếp theo của Power 6/55 sẽ diễn ra vào ngày 25.7.2023. Với tốc độ tích lũy như hiện tại, nhiều khả năng giải thưởng cao nhất của hình thức xổ số tự chọn này sẽ tiến gần đến mốc 160 tỉ đồng ngay ở kỳ quay số sau.