Jada Pinkett Smith mong Will Smith và Chris Rock làm hòa sau cú tát ở Oscar

Trên Red Table Talk hôm 1.6, Jada Pinkett Smith gây chú ý khi nhắc đến mâu thuẫn giữa Will Smith và Chris Rock tại lễ trao giải Oscar vừa qua. Trong cuộc trò chuyện mới nhất, minh tinh 51 tuổi bộc bạch: “Về đêm trao giải Oscar. Hy vọng sâu sắc nhất của tôi là hai người đàn ông thông minh, tài năng này có cơ hội hàn gắn, nói chuyện và hòa giải… Với tình hình thế giới hiện tại, chúng ta cần cả hai người họ và tất cả chúng ta thực sự cần nhau hơn bao giờ hết”.

Sao phim Girls Trip tiếp tục: “Cho đến lúc đó, Will và tôi đang tiếp tục thực hiện những gì mà chúng tôi đã làm trong 28 năm qua - tiếp tục cùng nhau tìm kiếm thứ được gọi là cuộc sống”.

Chương trình vừa phát sóng xoay quanh câu chuyện của mọi người về hành trình sống chung với chứng rụng tóc - tình trạng mà Jada Pinkett Smith đã chiến đấu trong nhiều năm. Tại đêm trao giải Oscar diễn ra hồi cuối tháng 3 vừa qua, Chris Rock đã bông đùa về mái đầu trọc của nữ diễn viên 7X khiến Will Smith tức giận. Tài tử phim King Richard lập tức đi thẳng lên sân khấu và tát đồng nghiệp vì đụng chạm đến vợ anh.





Sau vụ ồn ào, ngôi sao 54 tuổi công khai xin lỗi Chris Rock vì đã phản ứng theo cảm xúc. Anh cũng rút khỏi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh. Cùng với đó, nam nghệ sĩ kỳ cựu bị cấm tham gia lễ trao giải Oscar trong 10 năm tới. Tháng trước, nguồn tin của People tiết lộ Will Smith đã đến Ấn Độ để tập yoga, thiền.

Là nguồn cơn khiến Will Smith và Chris Rock căng thẳng, Jada Pinkett Smith từng chia sẻ rằng cô và gia đình sẽ thảo luận về sự cố ồn ào của Will trong chương trình riêng của mình khi đến thời điểm thích hợp. Tháng 5.2022, nữ diễn viên bộc bạch trong chương trình Red Table Talk: “Khi cân nhắc tất cả những gì xảy ra trong vài tuần vừa qua, gia đình Smith đang tập trung vào việc chữa lành. Những khám phá xung quanh việc phục hồi của chúng tôi sẽ được chia sẻ khi tới thời điểm thích hợp”. Trước đó, một nguồn tin của Us Weekly tiết lộ Jada Pinkett Smith không giận chồng vì đã tát Chris Rock nhưng cô ước gì ông xã không hành động như vậy.