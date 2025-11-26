Jakarta ra tối hậu thư cho các lò mổ, chấm dứt việc buôn bán thịt chó

Lệnh cấm toàn diện và lộ trình xử phạt

Theo tạp chí Tempo, Thống đốc Jakarta Pramono Anung Wibowo đã ký ban hành quy định PERGUB liên quan các loài động vật có nguy cơ truyền bệnh dại. Danh sách cấm không chỉ bao gồm chó và mèo mà còn mở rộng sang dơi, khỉ và cầy hương. Quy định nghiêm cấm mọi hoạt động liên quan đến các loài này cho mục đích thực phẩm, bao gồm buôn bán động vật sống, thịt tươi và các sản phẩm đã qua chế biến.

Những chú chó bị nhốt trong lồng sắt, chờ được vận chuyển hoặc giết mổ tại một cơ sở ở Jakarta Ảnh: Dog Meat Free Indonesia

Thông tin được công bố không lâu sau khi trang Dog Meat Free Indonesia (DMFI) đưa tin hôm 20.10 rằng Jakarta sẽ chấm dứt toàn bộ hoạt động buôn bán thịt chó mèo trong vòng một tháng tới, mở đường cho việc áp dụng lệnh cấm tuyệt đối trên toàn thành phố.

Tuy nhiên, lệnh cấm sẽ không áp dụng chế tài ngay lập tức. Theo AFP, chính quyền sẽ triển khai giai đoạn tuyên truyền trong 6 tháng trước khi áp dụng chế tài xử phạt. Sau thời gian này, các cá nhân và tổ chức vi phạm sẽ đối mặt với khung xử lý tăng dần: từ cảnh cáo bằng văn bản, tịch thu tang vật, đóng cửa cơ sở cho đến thu hồi giấy phép kinh doanh vĩnh viễn.

Về cơ chế giám sát, DMFI cho biết họ đã thống nhất quy trình làm việc với chính quyền Jakarta. Theo đó, lực lượng cảnh sát trật tự địa phương đóng vai trò chủ lực, tập trung truy quét và xóa bỏ các lò mổ trái phép tại các điểm nóng giết mổ trái phép vẫn còn tồn tại ở khu vực Cawang và Cibubur (đều thuộc ngoại ô thủ đô Jakarta).

Báo động đỏ về bệnh dại

Động thái siết chặt quản lý này xuất phát từ thực trạng sức khỏe cộng đồng ở Jakarta đang ở mức báo động. Dữ liệu điều tra từ DMFI và Tempo chỉ ra rằng, mỗi tháng có khoảng 9.000 đến 9.500 con chó bị giết mổ tại Jakarta (trung bình 340 con/ngày). Đáng chú ý, 97% số chó này được vận chuyển lậu từ Tây Java và Bali, vốn là những khu vực mà bệnh dại vẫn đang hoành hành. Rất nhiều trong số đó là những thú cưng bị đánh cắp, bị vận chuyển đường dài trong điều kiện khắc nghiệt và bị giết mổ một cách dã man.

Theo AFP, Indonesia là một trong số ít quốc gia vẫn cho phép buôn bán thịt chó mèo, dù sự phản đối ngày càng gia tăng và nhiều thành phố đã ban hành lệnh cấm. Tại quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi này, chó thường bị xem là loài vật “không sạch sẽ” và ít được nuôi làm thú cưng. Tuy nhiên, thịt chó vẫn âm thầm tồn tại trong văn hóa ẩm thực của một số nhóm cộng đồng và được xem là nguồn protein giá rẻ, tương tự thực trạng tại một vài nước châu Á khác.

Thói quen tiêu thụ này đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết mỗi năm có đến hàng chục người Indonesia tử vong chỉ vì bệnh dại. Riêng số liệu từ Bộ Y tế Indonesia, quốc gia này đã ghi nhận 25 ca tử vong do bệnh dại chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025.

Trả lời phỏng vấn Tempo, bà Merry Ferdinandez, bác sĩ thú y kiêm Giám đốc vận hành DMFI nhấn mạnh: “Việc tiêu thụ những loài động vật này làm tăng đáng kể nguy cơ lây truyền bệnh từ động vật sang người. Là thủ đô và hình mẫu của cả nước, Jakarta phải đi đầu trong việc ngăn chặn các rủi ro này”.

Cũng theo thông cáo báo chí từ DMFI, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Thống đốc Jakarta đã cam kết sẽ nâng cấp quy định này từ “Quy chế Thống đốc” (PERGUB) lên thành “Luật địa phương” (PERDA). Việc nâng cấp này sẽ mang lại tính pháp lý chặt chẽ hơn, đồng thời đón đầu làn sóng cải cách luật pháp quốc gia khi Quốc hội Indonesia dự kiến đưa dự luật bảo vệ động vật vào chương trình lập pháp ưu tiên năm 2026.