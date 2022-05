​​Jamie Foxx lộ ảnh thân mật bên gái lạ

Jamie Foxx vừa có kỳ nghỉ tại Cannes, vùng Côte d'Azur (Pháp), say đắm trong vòng tay của một quý cô lạ mặt. Nam diễn viên phim Spider-Man: No Way Home và người đẹp tóc vàng không rời nhau nửa bước, bộ đôi hết ôm hôn thắm thiết lại có những hành động tiếp xúc thân mật trên du thuyền, bất chấp việc xung quanh có nhiều người qua lại. Nam diễn viên 54 tuổi cũng nhiệt tình lái môtô nước đưa bạn gái dạo biển. Cặp đôi cười nói không ngừng, dành cho đối phương những cử chỉ tình tứ khi ở bên nhau.

Loạt khoảnh khắc riêng tư của ngôi sao đoạt giải Oscar nhanh chóng thu hút sự chú ý từ truyền thông cũng như dân mạng. Người hâm mộ đặt ra hàng loạt câu hỏi về bóng hồng mới bên cạnh nghệ sĩ kỳ cựu song đến nay danh tính của cô gái trẻ này vẫn chưa được tiết lộ.





Jamie Foxx từng trải qua nhiều mối tình dang dở và có hai con gái Corinne (sinh năm 1994), Anelisa (sinh năm 2009). Ngôi sao da màu được biết đến nhiều nhất với mối tình kín tiếng bên Katie Holmes sau khi minh tinh này ly hôn Tom Cruise. Họ âm thầm bên nhau từ năm 2013 và lặng lẽ chia tay hồi 2019, không lâu sau khi vừa công khai sánh bước trên thảm đỏ Met Gala.

Chia sẻ trong chương trình Daily Pop hồi năm ngoái, ngôi sao 54 tuổi thừa nhận lý do anh không bao giờ lên kế hoạch kết hôn là từng chứng kiến cảnh nhiều bạn bè của con gái mình đau khổ do bố mẹ chúng vật lộn với nhiều vấn đề trong hôn nhân. “Rất nhiều cuộc hôn nhân trong số đó đã kết thúc không êm đẹp khi bọn trẻ dần lớn lên. Thật buồn khi chúng tôi phải chứng kiến những đứa trẻ bị tổn thương vì gia đình của chúng”, ông bố nổi tiếng giải thích.

Jamie Foxx là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Mỹ với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật. Ngôi sao gia nhập làng giải trí vào cuối thập niên 1980 và ghi dấu ấn trên màn ảnh với các bộ phim: Ray, Collateral, Dreamgirls, Miami Vice, Django Unchained, The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man: No Way Home… Cùng với đó, nghệ sĩ kỳ cựu đã phát hành 5 album phòng thu, nhiều sản phẩm âm nhạc và gặt hái được thành công nhất định. Đến nay, anh đã sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá ở mảng diễn xuất lẫn âm nhạc: Oscar, BAFTA, Quả cầu vàng, SAG, Grammy…