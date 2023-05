Jane Fonda tiết lộ một đạo diễn Pháp từng gạ gẫm bà khi đóng phim 'Joy House'

Jane Fonda (85 tuổi) đóng vai chính trong phim Joy House cùng với ngôi sao Alain Delon và Lola Albright, theo Variety.

Người dẫn chương trình Watch What Happens Live - Andy Cohen - đã yêu cầu Jane Fonda kể tên "một người đàn ông ở Hollywood cố gắng 'cưa' bà dù bị từ chối". Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar trả lời: "Đó là đạo diễn Pháp René Clément".

Diễn viên Mỹ Jane Fonda từng đến Việt Nam VARIETY

Nữ diễn viên Jane Fonda từng đến Việt Nam năm 1972 giải thích thêm, "Anh ấy muốn lên giường với tôi và nói rằng nhân vật phải đạt cực khoái trong phim. Anh cần xem cảm giác này của tôi như thế nào. René nói bằng tiếng Pháp và tôi giả vờ không hiểu".

René Clément 51 tuổi vào thời điểm sản xuất phim Joy House, trong khi Jane Fonda chỉ 27 tuổi. Clément là một trong những nhà làm phim thành công nhất của Pháp trong những năm 1950 và 1960, giành được 5 giải thưởng tại LHP Cannes trong suốt sự nghiệp. Ông mất năm 1996, thọ 83 tuổi.

Joy House do hãng MGM hậu thuẫn có Jane Fonda đóng vai một phụ nữ phải lòng một "gã trùm bài" trên đường chạy trốn bọn xã hội đen người Mỹ.

Đạo diễn René Clément (1913-1996) IMDb

Tiết lộ chấn động của Jane Fonda được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh Pháp tiếp tục bị chỉ trích vì tình trạng lạm dụng tình dục kéo dài. Diễn viên phim Portrait of a Lady on Fire - Adele Haenel - đã viết một bức thư ngỏ trong tháng này, tuyên bố sẽ từ bỏ sự nghiệp. Cô chỉ trích ban tổ chức LHP Cannes và dẫn chứng câu chuyện của các nhà làm phim như Roman Polanski và Gerard Depardieu.

Ông bầu LHP Cannes - Theyry Fremaux - bác bỏ tuyên bố của Haenel, nói với báo giới tại LHP Cannes 2023: "Nếu Haenel nghĩ rằng đó là lễ hội của những kẻ hiếp dâm, thì cô ấy đã không ở đây để nghe tôi nói, cũng như không thể phàn nàn rằng mình không kiếm được vé vào rạp".

Jane Fonda hiện đang quảng bá cho bộ phim mới nhất bà đóng là Book Club: The Next Chapter do Bill Holderman viết kịch bản và đạo diễn.