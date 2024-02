Jang Na Ra gây ấn tượng trong 'Một chương hạnh phúc'

Jang Na Ra trong phim Một chương hạnh phúc POSTER PHIM

Cái kết đẹp của Một chương hạnh phúc



Một chương hạnh phúc (My Happy Ending) ra mắt từ cuối tháng 12.2023 trên đài TV Chosun (Hàn Quốc) xoay quanh cuộc đời đầy biến cố của nữ chính Seo Jae Won (Jang Na Ra). Seo Jae Won không chỉ mắc chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng mà còn căng thẳng vì những mối quan hệ phức tạp với bố dượng Seo Chang Seok (Kim Hong Fa), ông xã Heo Soon Young (Son Ho Jun), cô bạn thân Kwon Yoon Jin (So Yi Hyun), đồng nghiệp Yoon Tae Oh (Lee Ki Taek)…

Đến tập 16 cũng là tập cuối phát sóng hôm 25.2, Seo Jae Won dũng cảm trực tiếp đối mặt với mọi chuyện. Sau tất cả, kẻ nhiều lần hãm hại Seo Jae Won là cô bạn thân Kwon Yoon Jin đã bất ngờ gặp tai nạn xe hơi và qua đời. Cái chết của Kwon Yoon Jin đặt dấu chấm hết cho mối ân oán giữa hai người phụ nữ từng là đôi bạn gắn bó như chị em.

Cuộc đời của nữ chính trải qua nhiều biến cố POSTER PHIM

Sau sóng gió, Seo Jae Won (Jang Na Ra đóng) có cái kết đẹp trong tập cuối CẮT TỪ PHIM

Về phía Seo Jae Won, cô từ chức và để Yoon Tae Oh đảm nhận vị trí giám đốc điều hành công ty. Seo Jae Won bỏ đi, dành thời gian suy nghĩ về bản thân cũng như giải tỏa nỗi oán giận và buồn bã trong lòng về những nỗi đau trong quá khứ. Đồng thời, cô cũng thú nhận với con gái về sự ra đi của người chồng Heo Soon Young.

Seo Jae Won dần chấp nhận con người thật của mình và quyết tâm tiếp tục điều trị căn bệnh tâm lý. Người đẹp cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Yoon Tae Oh và bắt đầu mở lòng chấp nhận tình cảm của anh. Một chương hạnh phúc khép lại với cảnh Seo Jae Won tận hưởng cuộc sống bình thường ấm áp bên bố dượng và con gái. Cái kết của bộ phim đem đến cho người xem cảm giác bồi hồi suy ngẫm về niềm hạnh phúc cuộc sống thật sự.

Jang Na Ra ăn ý với các bạn diễn trong phim POSTER PHIM

Diễn xuất ấn tượng của Jang Na Ra

Khán giả và giới truyền thông dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của Jang Na Ra trong Một chương hạnh phúc. Sports Chosun (Hàn Quốc) nhận xét mỹ nhân 8X truyền tải tinh tế những thay đổi cảm xúc của Seo Jae Won, người phụ nữ mang nỗi đau khổ bởi những tổn thương tâm lý cùng chứng rối loạn lưỡng cực. Những phân đoạn Jang Na Ra bộc lộ sự đấu tranh hay nỗi tuyệt vọng của nhân vật khơi dậy nhiều cảm xúc.

Đặc biệt, mỹ nhân 43 tuổi thể hiện chân thực dáng vẻ và phản ứng phức tạp của những bệnh nhân bị các bệnh tâm lý khi đối diện các biến cố cuộc sống, nhận được sự cảm thông từ khán giả và góp phần tạo các tình huống kịch tính cho tác phẩm. Bên cạnh đó, Jang Na Ra cũng chiếm cảm tình người xem với vẻ đẹp bất chấp tuổi tác.

Jang Na Ra đẹp trẻ trung ở tuổi 43 POSTER PHIM

Jang Na Ra thể hiện tốt nội tâm phức tạp của nhân vật CẮT TỪ PHIM

Một chương hạnh phúc do Jo Soo Won làm đạo diễn, Baek Sun Hee viết kịch bản. Tập 16 của phim đạt rating 2,9% trên toàn Hàn Quốc. Sau Một chương hạnh phúc, sê ri tiếp theo mà "mỹ nhân không tuổi" Jang Na Ra góp mặt là Good Partner của đài SBS dự kiến chiếu trong năm nay.