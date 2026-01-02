Jang Won Young (IVE) đối mặt chỉ trích vì phát ngôn liên quan đến Hồng Kông

Thành viên Jang Won Young của nhóm nhạc IVE một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích từ cư dân mạng Trung Quốc sau những phát biểu trong một video hậu trường liên quan đến lễ trao giải MAMA 2025, theo Kbizoom ngày 2.1.

Jang Won Young 'vạ miệng', hứng chỉ trích từ cư dân mạng Trung Quốc

Nguồn cơn sự việc xuất phát từ video mang tên "2025 MAMA Behind" được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của IVE. Trong đoạn video, Jang Won Young chia sẻ cảm xúc hào hứng trước thềm sự kiện được tổ chức tại Hồng Kông, khi cô trò chuyện một cách thoải mái ở khu vực hậu trường.

Jang Won Young vướng tranh cãi sau phát ngôn liên quan đến Hồng Kông trong video hậu trường lễ trao giải MAMA 2025 Ảnh: YouTube IVE

Cụ thể, nữ thần tượng nói: "Chúng mình nên ăn một bữa tối thật ngon. Tôi thích Hồng Kông. Ở đó có rất nhiều món ăn ngon. Hồng Kông là một trong những quốc gia tôi yêu thích". Cô cũng bày tỏ mong muốn được thưởng thức vịt quay Bắc Kinh và gửi lời chúc khán giả có một bữa tối vui vẻ, đồng thời tận hưởng lễ trao giải MAMA 2025.

Sau khi video được công bố, phát ngôn này nhanh chóng vấp phải phản ứng gay gắt từ cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng việc Jang Won Young gọi Hồng Kông là "quốc gia" đã vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc". Dù phần phụ đề tiếng Trung trong video được dịch là "khu vực", nhưng các ý kiến chỉ trích vẫn cho rằng cách diễn đạt trong bản gốc tiếng Hàn là nhạy cảm và gây tranh cãi.

Làn sóng phản đối nhanh chóng lan rộng trên Weibo - mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Hàng loạt hashtag như #JangWonyoungHongKongCountry, #IVEGetOutOfChina hay #KoreanIdolsHistoryEducation leo lên top tìm kiếm. Thậm chí, một số người dùng còn kêu gọi tẩy chay nữ thần tượng và cả nhóm nhạc IVE.

Jang Won Young từng nhiều lần trở thành tâm điểm chỉ trích từ cư dân mạng Trung Quốc Ảnh: Instagram for_everyoung10

Nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin về sự việc. Sina Entertainment đăng bài với tiêu đề "Jang Won Young (IVE) gọi Hồng Kông là quốc gia, gây tranh cãi từ video hậu trường MAMA", cho rằng phát ngôn này bị xem là "thách thức trực tiếp đến toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc". Trong khi đó, Global Times đưa ra những bình luận gay gắt hơn, cho rằng các thần tượng Hàn Quốc hưởng lợi từ thị trường Trung Quốc nhưng lại thiếu sự nhạy cảm chính trị, đồng thời cáo buộc họ có "tiêu chuẩn kép" trong vấn đề chủ quyền.

Đây không phải lần đầu Jang Won Young trở thành mục tiêu chỉ trích từ cư dân mạng Trung Quốc. Năm 2022, cô từng hứng chịu phản ứng dữ dội sau khi đăng tải hình ảnh tham dự Tuần lễ thời trang Paris với một chiếc trâm cài tóc truyền thống của Hàn Quốc. Khi đó, một số ý kiến cho rằng cô "chiếm đoạt văn hóa Trung Quốc", khẳng định trâm cài hình phượng hoàng có nguồn gốc độc quyền từ Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, Jang Won Young và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến tranh cãi mới nhất.