Japan Mobility Show 2023: Tầm nhìn xe điện và 'tự do di chuyển' của Toyota

Với chủ đề "Let's Change the Future of Cars - Find Your Future" (Thay đổi tương lai ngành ô tô - Khám phá tương lai của chính bạn), Toyota đến với triển lãm Japan Mobility Show 2023 (tiền thân là Tokyo Motor Show) với mục tiêu chia sẻ nhiều hơn tầm nhìn của hãng với di chuyển trong tương lai hơn là show những mẫu xe thương mại. Trong đó, lấy điện hóa, sự đa dạng hóa và trí thông minh nhân tạo làm trung tâm xây dựng nên hệ sinh thái xanh hơn, thân thiện với ví tiền người sở hữu hơn.



Quang Thái

Xe điện Toyota sẽ rất khác

Như chia sẻ của Koji Sato, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Toyota: "Trên thế giới tồn tại nhiều nhu cầu cũng như giá trị khác nhau đến từ những con người khác nhau. Tương lai không được quyết định bởi bất cứ ai mà tương lai là thứ mà tất cả chúng ta tạo ra. Đây là những gì Toyota tin tưởng. Đó là lý do chúng tôi đặt ý tưởng "Khám phá tương lai của chính bạn" cho gian triển lãm Toyota. Chúng tôi tin rằng, quý vị sẽ tìm thấy tương lai của chính mình với những chiếc xe Toyota".

Trong tầm nhìn của mình, hãng xe Nhật Bản cho biết xe điện sẽ mang đến trải nghiệm đa dạng và Toyota đang tạo ra những chiếc EV mà chỉ một nhà sản xuất ô tô thực sự mới có thể làm được. Hãng đã phải xem xét lại nguyên tắc cơ bản khi tạo ra một chiếc xe hơi trong đó tối ưu các thành phần chính nhỏ và nhẹ hơn nhiều hướng đến tối ưu phạm vi lái xe tốt nhất, cảm giác lái và cả thiết kế. Lexus sẽ là thương hiệu đầu tiên ứng dụng những thành quả này vào một chiếc xe thương mại.

Toyota Kayoibako hướng đến phân khúc xe MPV, tập trung vào giải pháp di chuyển với ý tưởng tượng trưng cho sự tự do, phóng khoáng, tận hưởng cuộc sống.

Quang Thái

Ngoài phần cứng, nền tảng phần mềm Arene mới của Toyota cũng hứa hẹn mang đến khả năng kết nối mạnh mẽ hơn trong tương lai khi mà người dùng có thể làm nhiều hơn với chiếc xe của mình từ thưởng thức các dịch vụ giải trí tới học tập thậm chí mua sắm hay chia sẻ năng lượng của xe để giúp đỡ cộng đồng.

Sự tự do di chuyển cho mọi người

Thị trường châu Á cũng sẽ sớm chào đón mẫu xe điển hình cho "giải pháp di chuyển cho tương lai" của Toyota - IMV 0. Chiếc xe đa dụng có thể tùy chỉnh vô hạn tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng từ xe vận chuyển nông sản tới xe bán hoa quả, cà phê, đồ ăn vặt hay thậm chí một quán bar hay một chiếc xe picnic cho cả gia đình mỗi khi nhàn rỗi.

Mang đến nhiều thú vị cho khách thưởng lãm Japan Mobility Show 2023, mọi tính năng trên Toyota IMV-O concept dùng động cơ điện, hướng đến phân khúc ô tô thương mại, có thể thay thế nhanh khi xảy ra va chạm, không làm gián đoạn công việc của chủ xe.

Quang Thái

Xe concept mới nhất này thuộc dự án "Xe đa dụng quốc tế sáng tạo" dành cho thị trường châu Á chủ yếu phục vụ người làm dịch vụ vận chuyển hay nhu cầu chuyên chở. Trong đó, có hai mẫu xe thuộc dự án này là Hilux và Innova đã không còn xa lạ với thị trường Việt Nam từ lâu. Còn đối với Kayoibako, đây lại là chiếc xe hướng tới như một giải pháp di chuyển có 1 không 2 trong đô thị, tăng cường khả năng kết nối chặng ngắn cũng như thể hiện mãnh liệt nhất khẩu hiệu "tự do di chuyển" của hãng xe Nhật Bản cùng với bản concept của công nghệ "điều hướng NEO".

Đây là mẫu concept buồng lái xe hơi mới lấy ý tưởng từ những mẫu xe hai bánh với khả năng tích hợp cả chân ga, bàn đạp phanh vào vô lăng thay vì chỉ mỗi lẫy chuyển số như trước đây. Nhờ vậy, Toyota có thể tiết kiệm được không ít không gian phía trước. Quan trọng hơn nó thực sự là giải pháp để "tự do" hơn ngay cả người khuyết tật chi dưới cũng có thể hưởng trọn niềm vui, sự phấn khích khi lái xe.

So với các nguyên mẫu đã ra mắt toàn cầu, Toyota Land Cruiser thế hệ mới có khác biệt, trông lạ mắt trong nội thất với cụm vô lăng "ý tưởng" mới, trang bị nhiều tính năng thông minh và tiện lợi hơn cho người dùng khi thao tác hàng ngày.

Quang Thái

Tại triển lãm Japan Mobility Show 2023, Toyota cũng trưng bày nhiều xe concept hấp dẫn định hình tương lai của một số mẫu xe chủ chốt như Land Cruiser Se hiện đại, FT-Se thể thao, FT-3e cá tính hay xe bán tải cỡ trung EPU và những phương tiện đóng vai trò tăng tính linh hoạt cho những chiếc ô tô của hãng xe Nhật Bản như xe đạp điện 3 bánh gấp gọn Land Hopper hay xe lăn điện Juu dành cho người khiếm khuyết.

Toyota là hãng xe chưa đặt cược nhiều vào tương lai xe điện, họ chú trọng nhiều hơn vào những chiếc hybrid (xe xăng lai điện) nên có phần chậm chân hơn so với nhiều đối thủ bao gồm cả những thương hiệu mới. Nhưng với những gì đang thể hiện tại triển lãm Japan Mobility Show 2023, hãng xe Nhật Bản đang cho thấy sự nghiêm túc của mình về dòng xe của tương lai này…