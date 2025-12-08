Japfa đồng lòng vì cộng đồng khắc phục hậu quả sau lũ

Hơn 200 phần quà trong chương trình “Cùng em đến trường” được trao cho học sinh Trường tiểu học Nhơn Thọ vào ngày 4.12.2025

Mới đây, trong nỗ lực đồng hành cùng giáo dục vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt, Japfa Việt Nam đã tổ chức chương trình "Cùng em đến trường", trao tặng trang thiết bị học tập cho học sinh Trường Tiểu học Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai). Với sự chung tay của đội ngũ nhân viên Nhà máy Japfa Bình Định, hơn 200 phần quà gồm tập vở, dụng cụ học tập và sữa tiệt trùng đã được trao tận tay cho các em học sinh, hỗ trợ các em sớm ổn định việc học tập.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Loan - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cả ba điểm trường Nhơn Thọ đều bị ngập lụt trong đợt thiên tai vừa qua, gây ảnh hưởng đến công tác giảng dạy và học tập. Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, bà nhấn mạnh: "Những phần quà và sự đồng hành của Japfa không chỉ giúp các em trang bị các dụng cụ học tập, mà còn tiếp thêm động lực để các em vượt qua giai đoạn khó khăn. Sự quan tâm này là minh chứng cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện".

Nhà máy Japfa Bình Định chuẩn bị các suất quà hỗ trợ trẻ em đến trường

Trước đó, Japfa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) trao tặng 4,5 tấn thực phẩm cho các hộ dân chịu ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn. Những phần quà được gửi trao kịp thời giúp người dân đảm bảo nhu cầu cho cuộc sống trước mắt, từng bước phục hồi sau thiên tai. Ngoài ra, công ty đồng hành cùng cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai hỗ trợ nhiều phần quà thiết yếu đến các hộ khó khăn.

Đặc biệt, trong suốt thời gian xảy ra bão lũ, Japfa đã chủ động cập nhật tình hình thời tiết, theo sát diễn biến thiên tai và huy động nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho khách hàng và người chăn nuôi. Đội ngũ nhân viên công ty đã phối hợp với khách hàng di dời vật nuôi, trang thiết bị đến khu vực an toàn, đồng thời tăng cường gia cố chuồng trại và khảo sát hiện trường để đánh giá thiệt hại. Từ đó, công ty nhanh chóng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp và hiệu quả, đồng hành cùng người chăn nuôi giảm thiểu tổn thất.

Công ty trao tặng 4,5 tấn thực phẩm Japfa Best cho người dân phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà)

Đối với người lao động chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, công ty phối hợp với công đoàn chi nhánh tổ chức thăm hỏi tận nơi và trao quà cho những gia đình bị ngập sâu hoặc hư hại nặng. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, đại diện công ty Japfa cũng động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn và ghi nhận những nỗ lực của các nhân viên trong giai đoạn này.

Với cam kết phát triển bền vững, Japfa luôn đồng hành sẻ chia cùng khách hàng, người lao động và cộng đồng trong những giai đoạn khó khăn. Những năm qua, công ty phối hợp với các đối tác kinh doanh triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng thiết thực, tập trung phát triển tương lai bền vững cho trẻ em, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng lao động địa phương, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai… hướng đến sự thịnh vượng chung cho toàn xã hội.