Jason Statham tay không đối đầu cá mập bạo chúa trong 'Meg 2'

Cá mập - loài sinh vật bí ẩn và nguy hiểm bậc nhất đại dương vốn là nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà làm phim ở Hollywood. Mùa hè này, "siêu phẩm" phim cá mập The Meg sẽ trở lại với phần mới mang tên Meg 2: The trench, tiếp tục khai thác câu chuyện con người phải chiến đấu sinh tồn với loài cá mập khổng lồ Megalodon khát máu có sức tàn phá khủng khiếp. Ngôi sao làm nên tiếng tăm của thương hiệu The Meg - Jason Statham cũng quay trở lại trong vai nam chính Jonas Taylor.

Cá mập siêu bạo chúa Megalodon đã quay trở lại màn ảnh rộng WARNER BROS

Lần này, Meg 2: The trench đưa khán giả đến với khu vực Rãnh Mariana, được coi là rãnh đại dương sâu nhất thế giới, nơi có tàn tích của hệ sinh thái cổ đại đã bị chôn vùi hàng triệu năm. Khi phát hiện nguồn dao động bất thường ở khu vực này, một nhóm nhà khoa học, nhà thám hiểm đã tiến hành cuộc khảo sát thực địa. Họ không may trở thành con mồi của hàng loạt sinh vật khổng lồ cổ xưa đã sống sót qua nạn diệt chủng mà "trùm cuối" chính là cá mập Megalodon đáng sợ.

Đoạn trailer mới được Warner Bros Pictures "thả xích" bắt đầu với phân cảnh ấn tượng khi cá mập Megalodon "xử đẹp" một con khủng long bạo chúa, chứng tỏ uy lực của sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn. Quay trở về hiện tại, nhóm của Jonas Taylor (Jason Statham thủ vai) tiếp cận gần khu vực Rãnh Mariana và có màn đụng độ đẫm máu với các quái vật dưới lòng sâu đại dương. Cái chết của người đồng đội báo hiệu cho cả nhóm về một mối đe dọa to lớn đang ẩn mình trong những vách đá tối tăm. Thế nhưng, trong cả những viễn cảnh hoang đường nhất, họ cũng không thể ngờ mối nguy chực chờ đến từ cá mập Megalodon có thể tàn khốc đến mức nào.

Trailer phim chiêu đãi khán giả những màn truy sát kịch tính giữa quái thú biển cả và con người CHỤP MÀN HÌNH

Jason Statham không vũ khí đối đầu với cá mập khổng lồ CHỤP MÀN HÌNH

Trailer Meg 2 chiêu đãi người xem hàng loạt phân cảnh hành động quy mô lớn từ kinh ngạc đến điên rồ. Kỹ xảo đồ họa mang đến hình ảnh loài bạo chúa biển cả với thân hình ngoại cỡ và hàm răng sắc nhọn khát máu khiến người xem phải rùng mình. So với phần 1, chúng dường như mạnh mẽ và tàn độc hơn nhiều lần, chưa kể còn "lăm le" vào đất liền và đi săn theo bầy. Cuộc rượt đuổi sống còn giữa con người và cá mập khổng lồ mang đến những giây phút thót tim cho khán giả.

Jason Statham vẫn chứng tỏ anh là một trong những tài tử hành động hàng đầu của Hollywood khi thực hiện những phân cảnh chiến đấu với quái thú cực kỳ đã mắt. Người xem được phen sửng sốt khi chứng kiến Jason Statham tay không chống lại hàm răng khổng lồ của quái vật cá mập hay như sau đó là Ngô Kinh nhảy ra khỏi chiếc trực thăng đang bị tấn công bởi một con bạch tuộc to lớn...

The Meg ra mắt hồi 2018 có doanh thu hơn 530 triệu USD WARNER BROS

The Meg ra mắt vào năm 2018 được xem là một hiện tượng phòng vé khi dù chỉ sở hữu chất lượng nội dung trung bình, phim vẫn mang về hơn 530 triệu USD doanh thu. Meg 2 với quy mô nội dung, kỹ xảo hoành tráng, táo bạo hơn được dự đoán sẽ làm nên cơn sốt phòng vé mùa hè năm nay. Meg 2: The trench do Ben Wheatly đạo diễn có sự tham gia của: Jason Statham, Ngô Kinh, Sienna Guillory, Cliff Curtis... Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 8.2023.