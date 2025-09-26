JayKii ra mắt album đầu tay, vợ hotgirl tiết lộ cảm hứng đến từ tình cũ

Từng ghi dấu sâu đậm trong âm nhạc với Chiều hôm ấy, Đừng như thói quen… sự vắng bóng của JayKii suốt thời gian dài khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Anh xem việc ra mắt album vừa là bước quay lại với âm nhạc, vừa là lời hồi đáp đến sự mong đợi của công chúng.

Mai Anh tiết lộ dù toàn bộ bài hát trong album đều là JayKii viết về người yêu cũ, cô vẫn đồng ý “cấp vốn” cho chồng làm nhạc vì thấy đây là những tác phẩm hay. ẢNH: FBNV

Tại sự kiện, MC Nicky tiết lộ Mai Anh là "phú bà" của JayKii, bởi cô chính là người đầu tư kinh phí thực hiện album. Nhưng Mai Anh cho biết cô chỉ góp một cây vàng, phần còn lại vẫn là do Jaykii và công ty đầu tư sản xuất. Ngoài ra, Mai Anh hài hước bày tỏ sự ghen tỵ về việc "anh ấy viết cho người yêu cũ nguyên một album, còn tôi chỉ được một bài".

JayKii cũng nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm với vợ: "Mai Anh luôn theo sát tôi như hình với bóng. Những việc nhỏ nhất trong sinh hoạt, vợ đều nhắc tôi. Chúng tôi như hai thái cực trái ngược”. Có một thời gian, anh bị mất lửa nghề vì một hội chứng kỳ lạ: cứ nghe nhạc là đau đầu. Nhờ có Mai Anh cũng như khán giả nhắc nhở, động viên, nam ca sĩ đã thay đổi và trở nên tích cực hơn.