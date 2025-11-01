Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ

JBL FEST 2025 - Đại tiệc thanh âm đỉnh cao, bùng nổ trải nghiệm

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
01/11/2025 17:00 GMT+7

Thứ Bảy, ngày 8.11.2025, tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn (TP.HCM), bầu không khí lễ hội cùng sắc màu âm nhạc trẻ trung của thương hiệu âm thanh trứ danh thế giới JBL - JBL Fest 2025 sẽ diễn ra. Đây là sự kiện tri ân đặc biệt của JBL dành cho các khách hàng đã chọn mua các sản phẩm JBL trong năm 2025.

Lễ hội hứa hẹn mang đến một trải nghiệm ngập trong năng lượng và cảm hứng, nơi khán giả không chỉ lắng nghe, mà còn cùng trải nghiệm và kết nối niềm vui thông qua âm nhạc, nghệ thuật và cộng đồng.

Sống trọn cùng thế giới âm thanh rực rỡ, sống động

JBL Fest 2025 không chỉ là một lễ hội âm nhạc thông thường, mà là hành trình của cảm xúc và kết nối. Tất cả khu vực trải nghiệm và tương tác mở cửa tự do, mang đến cơ hội cho mọi người hòa mình vào tinh thần trẻ trung, sáng tạo và phóng khoáng mà JBL hướng tới.

JBL FEST 2025 - Đại tiệc thanh âm đỉnh cao, bùng nổ trải nghiệm - Ảnh 1.

Bắt đầu từ 10h30 sáng thứ Bảy, JBL Fest 2025 sẽ mở ra chuỗi hoạt động đa sắc màu, nơi mỗi vị tín đồ âm nhạc đều có thể tìm thấy "tần số" riêng của mình:

  • Khu trải nghiệm sản phẩm JBL - khám phá loạt thiết bị âm thanh mới nhất, tận hưởng chất âm "thương hiệu JBL" tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ giữa không gian mở.
  • Silent Disco Challenge - thử thách nhảy không tiếng ồn đầy thú vị, nơi toàn bộ khán giả sẽ hoà làm một, cùng thưởng thức chất âm đỉnh cao của tai nghe JBL Tour One M3 Khu Mix & Match. 
  • Fashion Zone - phối đồ cùng các thương hiệu trẻ trung như HLA, Dottie, Saigonswagger, tự tin thử những phong cách thời trang mà bạn "chưa từng" thử.
  • Góc Nghệ thuật & Cảm hứng - xem tarot, vẽ tattoo, mask painting, hay cùng nhau sáng tạo trên bức tường khổng lồ - nơi nghệ thuật cộng đồng cất tiếng nói.
  • DIY Workshop - tự tay làm móc khóa JBL Fest để lưu giữ dấu ấn riêng của ngày hội.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống bên dòng sông Sài Gòn, không gian sẽ được "đánh thức" bởi đại nhạc hội JBL Fest 2025. Một sân khấu quy mô, hiện đại và tràn đầy năng lượng của nhịp điệu với dàn nghệ sĩ hàng đầu: Quang Hùng MasterD, (S)TRONG Trọng Hiếu, Pháp Kiều, Mỹ Mỹ, Liu Grace, Minh Lai, DJ VA và MC Goku.

JBL FEST 2025 - Đại tiệc thanh âm đỉnh cao, bùng nổ trải nghiệm - Ảnh 2.

Mỗi màn trình diễn không chỉ là khoảnh khắc giải trí, mà là cuộc đối thoại bằng âm nhạc - nơi người nghệ sĩ và khán giả cùng nhau tạo nên một không gian cảm xúc chung, đầy nhiệt huyết và kết nối.

JBL FEST 2025 - Đại tiệc thanh âm đỉnh cao, bùng nổ trải nghiệm - Ảnh 3.

Ngoài các khu VIP, GA hay Fanzone gần sân khấu cho các khách hàng của JBL, concert buổi tối còn có khu vực tự do để tất cả người yêu nhạc đều có thể "cháy" cùng lễ hội.

Tri ân "fan cứng" JBL - Lan tỏa niềm vui cùng cộng đồng yêu nhạc

JBL Fest 2025 cũng là dịp để JBL gửi lời tri ân chân thành đến đông đảo khách hàng của mình. Mỗi khách hàng mua sản phẩm JBL với giá niêm yết trên 1,000,000 vnđ và kích hoạt bảo hành từ ngày 01/01/2025 đến ngày 07/11/2025 sẽ được tặng vé tham dự buổi hòa nhạc. Khách hàng hợp lệ sẽ nhận được tin nhắn thông báo đổi vé qua số điện thoại kích hoạt bảo hành bởi nhà phân phối chính hãng PGI. Cách thức đổi vé và thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức https://www.jblfest.vn/

Lưu ý: Số lượng vé có hạn và ưu tiên khách hàng đổi vé thành công sớm trên website https://www.jblfest.vn/. Nhanh tay sở hữu để không bỏ lỡ đại tiệc âm thanh của năm!

JBL Fest 2025

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 08/11/2025

Địa điểm: Công viên Bờ Sông Sài Gòn, TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

JBL JBL Fest 2025 âm nhạc nghệ sĩ sự kiện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận