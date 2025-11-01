JBL FEST 2025 - Đại tiệc thanh âm đỉnh cao, bùng nổ trải nghiệm

Lễ hội hứa hẹn mang đến một trải nghiệm ngập trong năng lượng và cảm hứng, nơi khán giả không chỉ lắng nghe, mà còn cùng trải nghiệm và kết nối niềm vui thông qua âm nhạc, nghệ thuật và cộng đồng.

Sống trọn cùng thế giới âm thanh rực rỡ, sống động

JBL Fest 2025 không chỉ là một lễ hội âm nhạc thông thường, mà là hành trình của cảm xúc và kết nối. Tất cả khu vực trải nghiệm và tương tác mở cửa tự do, mang đến cơ hội cho mọi người hòa mình vào tinh thần trẻ trung, sáng tạo và phóng khoáng mà JBL hướng tới.

Bắt đầu từ 10h30 sáng thứ Bảy, JBL Fest 2025 sẽ mở ra chuỗi hoạt động đa sắc màu, nơi mỗi vị tín đồ âm nhạc đều có thể tìm thấy "tần số" riêng của mình:

Khu trải nghiệm sản phẩm JBL - khám phá loạt thiết bị âm thanh mới nhất, tận hưởng chất âm "thương hiệu JBL" tràn đầy năng lượng, mạnh mẽ giữa không gian mở.

Silent Disco Challenge - thử thách nhảy không tiếng ồn đầy thú vị, nơi toàn bộ khán giả sẽ hoà làm một, cùng thưởng thức chất âm đỉnh cao của tai nghe JBL Tour One M3 Khu Mix & Match.

Fashion Zone - phối đồ cùng các thương hiệu trẻ trung như HLA, Dottie, Saigonswagger, tự tin thử những phong cách thời trang mà bạn "chưa từng" thử.

Góc Nghệ thuật & Cảm hứng - xem tarot, vẽ tattoo, mask painting, hay cùng nhau sáng tạo trên bức tường khổng lồ - nơi nghệ thuật cộng đồng cất tiếng nói.

DIY Workshop - tự tay làm móc khóa JBL Fest để lưu giữ dấu ấn riêng của ngày hội.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống bên dòng sông Sài Gòn, không gian sẽ được "đánh thức" bởi đại nhạc hội JBL Fest 2025. Một sân khấu quy mô, hiện đại và tràn đầy năng lượng của nhịp điệu với dàn nghệ sĩ hàng đầu: Quang Hùng MasterD, (S)TRONG Trọng Hiếu, Pháp Kiều, Mỹ Mỹ, Liu Grace, Minh Lai, DJ VA và MC Goku.

Mỗi màn trình diễn không chỉ là khoảnh khắc giải trí, mà là cuộc đối thoại bằng âm nhạc - nơi người nghệ sĩ và khán giả cùng nhau tạo nên một không gian cảm xúc chung, đầy nhiệt huyết và kết nối.

Ngoài các khu VIP, GA hay Fanzone gần sân khấu cho các khách hàng của JBL, concert buổi tối còn có khu vực tự do để tất cả người yêu nhạc đều có thể "cháy" cùng lễ hội.

Tri ân "fan cứng" JBL - Lan tỏa niềm vui cùng cộng đồng yêu nhạc

JBL Fest 2025 cũng là dịp để JBL gửi lời tri ân chân thành đến đông đảo khách hàng của mình. Mỗi khách hàng mua sản phẩm JBL với giá niêm yết trên 1,000,000 vnđ và kích hoạt bảo hành từ ngày 01/01/2025 đến ngày 07/11/2025 sẽ được tặng vé tham dự buổi hòa nhạc. Khách hàng hợp lệ sẽ nhận được tin nhắn thông báo đổi vé qua số điện thoại kích hoạt bảo hành bởi nhà phân phối chính hãng PGI. Cách thức đổi vé và thông tin chi tiết được cập nhật trên website chính thức https://www.jblfest.vn/

Lưu ý: Số lượng vé có hạn và ưu tiên khách hàng đổi vé thành công sớm trên website https://www.jblfest.vn/. Nhanh tay sở hữu để không bỏ lỡ đại tiệc âm thanh của năm!

JBL Fest 2025

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 08/11/2025

Địa điểm: Công viên Bờ Sông Sài Gòn, TP.HCM