JBL giới thiệu loạt tai nghe không dây Live 3

Sau thành công với JBL Tour Pro 2, JBL đã đưa công nghệ và thiết kế mang tính cách mạng này đến với dòng sản phẩm mới, điều này giúp nâng cấp thiết lập tiêu chuẩn âm thanh mới, cho phép công nghệ tiên tiến tiếp cận rộng rãi với người dùng trong nhiều phân khúc thấp hơn. Với hộp sạc thông minh mới nhất từ JBL, người dùng có thể điều khiển hoàn toàn thiết bị di động của họ theo thời gian thực mà không cần phải sử dụng trực tiếp.

JBL Live 3 vừa chính thức ra mắt

JBL

Dòng tai nghe JBL Live 3 bao gồm các biến thể kiểu đeo Buds, Beam và Flex nhằm sẵn sàng biến mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của người dùng trở nên tuyệt diệu hơn. Sản phẩm mang đến trải nghiệm âm thanh không dây thực sự (TWS) vượt xa mọi định nghĩa về âm thanh khi các thao tác trở nên thuận tiện hơn chỉ với một cú chạm nhẹ vào màn hình cảm ứng LED 1,45 inch.

Trong khi đó, tính năng chống ồn chủ động thích ứng sẽ tối ưu hóa trải nghiệm âm thanh khi thực hiện bài kiểm tra Ear Canal Test (ống tai) trong ứng dụng JBL Headphones, đảm bảo âm thanh trong trẻo, đúng gu và không bị gián đoạn trong bất kỳ môi trường nào.

Được trang bị âm thanh Hi-Res với kết nối không dây và chất âm JBL Signature Sound sâu lắng, JBL Live 3 Series được tích hợp Bluetooth 5.3 hỗ trợ LE Audio, cho phép người dùng có thể sử dụng tính năng kết nối đa điểm ổn định và thời lượng pin được cải thiện đáng kể.