JCI được Bộ Y tế công nhận: Thêm quy chiếu chất lượng quốc tế cho bệnh viện

JCI -"chuẩn vàng" toàn cầu về an toàn người bệnh và quản trị chất lượng

JCI được thành lập từ năm 1951, là bộ tiêu chuẩn được nhiều quốc gia sử dụng để thẩm định chất lượng bệnh viện, tập trung mạnh vào an toàn người bệnh, quản trị rủi ro và hiệu quả quản trị chất lượng. Việc Bộ Y tế thừa nhận JCI giúp chất lượng dịch vụ y tế không chỉ dừng ở "cam kết" mà có thể kiểm chứng bằng các tiêu chí cụ thể, dựa trên dữ liệu và cơ chế đánh giá minh bạch.

Phương Châu luôn hướng tới các chuẩn mực chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn cầu

Theo các chuyên gia quản lý bệnh viện, khi JCI trở thành một chuẩn tham chiếu được công nhận, các cơ sở y tế sẽ có thêm cơ sở để chuẩn hóa quy trình vận hành theo hướng đồng bộ, giảm sai sót y khoa, tăng an toàn điều trị. Đồng thời, người dân cũng có thêm công cụ để nhận diện chất lượng dựa trên tiêu chí rõ ràng, thay vì chỉ phụ thuộc vào truyền miệng hoặc quảng bá.

Phương Châu là một trong những tập đoàn y tế đầu tiên tại Đông Nam Á đạt chứng nhận JCI Enterprise

Tập đoàn Y tế Phương Châu được đánh giá là một trong những hệ thống tiên phong triển khai chuẩn quốc tế JCI ở quy mô hệ thống. Đáng chú ý, Phương Châu là một trong những đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á và hệ thống y tế trên hiếm hoi trên thế giới đạt chứng nhận quản lý chất lượng JCI Enterprise (JCI hệ thống), đồng thời có 3 bệnh viện đạt Con dấu vàng JCI. Các bệnh viện gồm Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Cần Thơ), Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng và Bệnh viện Phương Nam (TP.HCM).

Khác với mô hình chứng nhận đơn lẻ cho một cơ sở, JCI Enterprise đánh giá năng lực quản trị chất lượng trên toàn hệ thống, đòi hỏi các bệnh viện phải vận hành theo cùng một triết lý chất lượng, cùng chuẩn quy trình và cùng cơ chế kiểm soát rủi ro lâm sàng. Điều này được xem là thách thức lớn bởi không chỉ yêu cầu đầu tư về cơ sở vật chất, mà còn cần xây dựng văn hóa chất lượng xuyên suốt, gắn với con người và cách vận hành hàng ngày.

Đại diện Phương Châu cho biết, hành trình theo đuổi JCI không chỉ nhằm đạt chứng nhận, mà là quá trình "chuẩn hóa để an toàn trở thành mặc định". Hệ thống tập trung vào các trụ cột như: an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, chuẩn hóa phác đồ và quy trình chăm sóc, quản trị rủi ro lâm sàng, đo lường chất lượng bằng dữ liệu và cải tiến liên tục. Trong đó, các nội dung được triển khai đồng bộ từ khâu tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, phẫu thuật đến chăm sóc hậu điều trị.

Tập đoàn Y tế Phương Châu với hệ thống 4 bệnh viện

Bên cạnh đó, yếu tố nhân sự được xác định là "xương sống" của quản trị chất lượng. Phương Châu cho biết đã đầu tư đào tạo nội bộ, xây dựng đội ngũ quản lý chất lượng chuyên sâu, tổ chức đánh giá – rà soát – cải tiến định kỳ tại các bệnh viện trong hệ thống. Các quy trình vận hành được chuẩn hóa, phân quyền rõ ràng, tăng cường phối hợp đa chuyên khoa và ứng dụng công nghệ trong theo dõi chỉ số chất lượng.

Vì sao Phương Châu lựa chọn JCI Enterprise?

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, CEO - Nhà sáng lập Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết, Chứng nhận JCI Enterprise tiếp tục đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về lĩnh vực Quản lý chất lượng bệnh viện của Tập đoàn Y tế Phương Châu trong năm 2025 và khẳng định vị thế tiên phong và cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Y tế Phương Châu về cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp và nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Với JCI Enterprise, khách hàng đến khám, chữa bệnh tại các bệnh viện trong hệ thống đều nhận được chất lượng dịch vụ y tế an toàn như nhau và đồng bộ về chất lượng chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc tế này.

"Là người sáng lập, tôi luôn khao khát hoàn thiện sứ mệnh mang đến hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người mẹ và bé đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và tinh thần Phụng sự từ tâm. Tập đoàn Y tế Phương Châu luôn duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất tại tất cả các bệnh viện, tiên phong trong việc hướng tới các chuẩn mực chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn cầu, tất cả đều nhằm mục đích phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế Việt Nam", bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ chia sẻ.

Tập đoàn Y tế Phương Châu là một trong những hệ thống tiên phong triển khai chuẩn quốc tế JCI ở quy mô hệ thống

Theo giới chuyên môn, trong bối cảnh người dân ngày càng quan tâm đến an toàn điều trị và trải nghiệm y tế, việc Bộ Y tế thừa nhận JCI được kỳ vọng tạo ra cú hích thúc đẩy các cơ sở khám chữa bệnh đầu tư bài bản cho chất lượng. Khi chất lượng được đo lường bằng chuẩn quốc tế, cạnh tranh trong ngành y sẽ dịch chuyển từ "quảng bá" sang "năng lực thực chất".

Các chuyên gia nhận định, việc nhiều bệnh viện tại Việt Nam theo đuổi JCI không chỉ giúp nâng chất lượng điều trị, mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa về văn hóa an toàn người bệnh và minh bạch chất lượng dịch vụ. Trong xu hướng đó, các hệ thống đã hoàn thiện nền tảng quản trị chất lượng theo chuẩn quốc tế được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong, góp phần nâng tầm chuẩn mực dịch vụ y tế tại Việt Nam.